سامسونج تعرض ابتكارات جالكسي الجديدة خلال مساحات مميزة في نيويورك ولندن

الوكيل الإخباري - تعد فعالية جالكسي Unpacked الحدث الأمثل خلال العام لشركة سامسونج لاستعراض أحدث ابتكاراتها، والتواصل مع مجتمع جالكسي بطرق جديدة ومثيرة.

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وفي هذا العام، وفرت سامسونج مساحة مميزة لتدشن معها عصراً جديداً.

ومن خلال المساحات الغامرة والتفاعلية التي وفرتها في كل من لندن ونيويورك، تمكنت سامسونج من عرض ابتكارات جالكسي لمستخدميها في جميع أنحاء العالم.



وتضمنت هذه المساحات مناطق لإطلاق الحملات لتتيح للمستهلكين تجربة علامة جالكسي وأحدث الأجهزة بشكل مباشر، بما في ذلك FlexCam الكاميرا الفريدة التي تحمل ميزات استثنائية، ومن أبرزها تلبية رغبات المستخدمين والإنتاجية العالية على الأجهزة القابلة للطي الجديدة، إلى جانب حلول منصة SmartThings المتصلة، ومبادرة جالكسي لاستدامة الكوكب.



وفي هذا الحدث، التقت غرفة أخبار سامسونج مع اثنين من الحضور المتحمسين لتجربة الأجهزة لأول مرة، وهما: فوي لي، المصور الفوتوغرافي التجاري الأسترالي، وكيندال فوربس من نيوزيلندا الذي يفخر باستخدام منتجات سامسونج.

وأكد فوي لي أن الجهاز المميز له هو جالكسي Z Fold4، وأضاف: "بما أنني أعمل في مجال التصوير الفوتوغرافي، أحاول دائماً إيجاد الأجهزة الصغيرة والخفيفة قدر الإمكان. إنها رائعة لالتقاط صور من وراء الكواليس ولقطات سريعة. وفي الوقت ذاته، يمكنني ترك جهازي اللوحي في المنزل".



وأبدى كيندال فوربس حماسة هائلة إزاء جهاز جالكسي Z Flip4، وقال معلقاً: "أحب تصميمه المدمج، لاسيما وأنه يمكن وضعه في جيبي مهما كان حجمها، إنه أمر مذهل".

وإذا كنت ترغب شخصياً في تجربة مستقبل الأجهزة القابلة للطي، يمكنك زيارة مساحات الأحداث من 11 أغسطس إلى 31 أغسطس، أو الاطلاع على أبرز المجريات من الاحتفال العالمي أدناه. ويمكنك التوجه إلى غرفة أخبار سامسونج للحصول على تغطية أكثر تفصيلاً للحدث، فضلاً عن المزيد من التحديثات على الرابط Galaxy Unpacked 2022.