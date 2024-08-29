سامسونج تُعزز تجربة المستخدمين مع تحديث مبتكر لخاصية التحكّم الصوتي في أجهزتها المنزلية الذكية

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم عن قيامها بتطوير "Bixby"، وهو تطبيق المساعد الافتراضي في أجهزة سامسونج المنزلية، وتعزيزه بوظائف الذكاء الاصطناعي. وسيتمتع التطبيق الذي سيتم تحديثه بدءاً من تاريخ 27 أب بقدرة أكبر على فهم الأوامر المعقدة باستخدام اللغة الطبيعية، ما يوفر تحكماً أفضل بالأجهزة للمستخدمين.



وقال ميونغ يو، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق تطوير البرامج في وحدة أعمال الأجهزة المنزلية الرقمية لدى سامسونج للإلكترونيات: "لقد تم تطوير الأجهزة المنزلية من سامسونج بشكل يساهم في تعزيز تجربة المستخدم. ومن خلال تحديث وتطوير "Bixby"، نهدف إلى تحسين حياة المستهلكين وتمكينهم من استخدام أجهزتهم بسهولة أكبر، بالإضافة إلى توفير تجربة مستخدم أكثر تخصيصاً وفعالية."

وأطلقت شركة سامسونج مجموعة من الأجهزة المنزلية المزودة بميزات الذكاء الاصطناعي في وقت سابق من هذا العام، مثل ثلاجة Bespoke 4-Door French Door مع AI Family Hub™، التي تتميز بتقنية AI Vision Inside، وBespoke Jet Bot Combo™ AI مع خاصية AI Object Recognition المعززة، وBespoke AI Laundry Combo™ مع AI Home. ومن خلال تطوير حلولٍ ذكية وتقديم ميزاتٍ مبتكرة، تهدف سامسونج إلى إثراء تجربة المستهلك وتسهيل مهامه اليومية.



تطبيق "Bixby": تحكم صوتي أفضل للأجهزة



يتيح Bixby المحدث تحكماً صوتياً أفضل من خلال ثلاث قدرات رئيسية: فهم الأوامر المعقدة (Multi-Intent)، وتذكر المحادثات السابقة (Multi-Turn)، والرد على الأسئلة المتعلقة بالمنتج (Device Q&A). وتقدم سامسونج هذا التحديث لخمس منتجات تم إطلاقها في عام 2024 أولاً: ثلاجة Bespoke 4-Door مع AI Family Hub™، وBespoke AI Laundry Combo™، وBespoke Slide-in Range، وBespoke Jet Bot Combo™ AI، ومكيف الهواء AI WindFree™ Gallery Freestanding Air Conditioner.

أولاً، يمكن لـ "Bixby" المحدث فهم الأوامر التي تشمل طلبات متعددة أو غير مرتبطة في جملة واحدة. كما يتيح للمستخدمين التحكم في الأجهزة الأخرى المتصلة بـ SmartThings، ما يمكّنهم من التعبير عن احتياجاتهم بشكل أكثر طبيعية من قبل. على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين أن يسألوا Bespoke AI Laundry Combo™، "مرحباً Bixby، كيف هو الطقس؟ ابدأ في الغسيل وتنظيف غرفة المعيشة"، وسيقوم "Bixby" بمعالجة الأمر بشكل متسلسل.



ثانياً، يمكن لـ"Bixby" تذكر سياقات المحادثات السابقة، ما يتيح للمستخدمين الانخراط في حوارات مستمرة مع الأجهزة بدلاً من إصدار الأوامر فحسب. فإذا قال المستخدم لثلاجة Bespoke 4-Door مع AI Family Hub™، "مرحباً Bixby، ما هو وقت عشاء العائلة اليوم؟" ورد "Bixby" عليه، يمكن للمستخدم متابعة الحديث بالقول، "إذاً ثم بضبط الغسالة لتنتهي قبل ساعة واحدة من موعد العشاء. "



أخيراً وليس آخراً، يوفر "Bixby" المساعدة للمستخدمين عند مواجهتهم لمشكلات أثناء استخدام الأجهزة أو عندما يشعرون بالفضول بشأن دورات أو ميزات معينة. وعندما يظهر رمز خطأ على شاشة الجهاز، يمكن للمستخدمين اللجوء إلى "Bixby" للاستفسار عن معناه بدلاً من البحث في دليل المستخدم أو الاتصال بمركز الخدمة. كما يمكنهم طرح أسئلة مثل، "مرحباً Bixby، أسمع أصوات نقر صادرة من الثلاجة، ما السبب؟"، وسيقدم "Bixby" عدة إجابات. وستعرض الأجهزة ذات الشاشات، مثل الثلاجات المزودة بـ AI Family Hub™ أو Bespoke AI Laundry Combo™، الإجابة على الشاشة، بينما ستوفر الأجهزة التي لا تحتوي على شاشات ردوداً صوتية.



ميزة "Generative Wallpaper": خلفيات مميزة ومخصصة لكل مستخدم

كما سيتم تحديث الثلاجات المزودة بتقنية Family Hub™، والتي تم إطلاقها في كوريا والولايات المتحدة بعد عام 2022، وإضافة ميزة جديدة تسمى "Generative Wallpaper"، وهي ميزة تتيح للمستخدمين إنشاء خلفيات مخصصة.

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ويمكن للمستخدمين اختيار واحدة من بين سبع فئات، بالإضافة إلى اختيار نمط من بين ستة أنماط فنية. باستخدام هذين الخيارين، يقوم Family Hub™ بإنشاء صورة مخصصة تعكس ذوق المستخدم. يمكن تطبيق هذه الصورة على شاشة الغلاف أو السبورة البيضاء، كما يمكن حفظها في ألبوم لاستخدامها لاحقاً.