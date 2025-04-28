سامسونج تعزز تقنيات الذكاء الاصطناعي في شبكات المحمول بالتعاون مع إنفيديا

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الوكيل الإخباري- أعلنت سامسونج للإلكترونيات عن تعاونها مع إنفيديا لتعزيز تقنيات ‘AI-RAN’. ويؤكد هذا التعاون التزام سامسونج بتطوير منظومة قوية ومتنوعة، وتوسيع خيارات منصات الحوسبة المتاحة. ويهدف هذا التعاون إلى تسهيل دمج الذكاء الاصطناعي في شبكات المحمول من خلال توسيع منظومة وحدات المعالجة المركزية وتعزيز الشراكات مع شركات وحدات معالجة الرسومات. اضافة اعلان





ولتحقيق أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي في شبكات النفاذ الراديوي، أحرزت سامسونج تقدماً تقنياً كبيراً مستفيدةً من خبرتها في الذكاء الاصطناعي وتقنيات الراديو منذ بداية عام 2024. ومن بين أبرز الإنجازات التي حققتها، نجاح التشغيل البيني بين شبكة RAN الافتراضية (vRAN) المتوافقة مع معايير O-RAN من سامسونج وحوسبة إنفيديا المسرّعة، حيث تم اختبار هذا التكامل في مختبر سامسونج للأبحاث أواخر العام الماضي. كما نجحت سامسونج في إثبات مفهوم (Proof-of-Concept) للتحقق من إمكانية دمج حوسبة إنفيديا المسرّعة بسلاسة في الشبكات المعتمدة على البرمجيات، ما يعزز قدرات الذكاء الاصطناعي بشكل فعال.



ويعزز هذا الإنجاز تقدم سامسونج في الابتكار الفريد الذي يجمع بين الذكاء الاصطناعي وشبكات النفاذ الراديوي. وبالاعتماد على هذا الأساس، يمكن لسامسونج تقديم تقنية ‘AI-RAN’ بسلاسة من خلال دمج وحدة التوزيع الافتراضية الخاصة بها مع حوسبة إنفيديا المسرّعة ضمن خوادم تجارية جاهزة يتم تثبيت برنامج ‘vRAN’ من سامسونج عليها.





في المؤتمر العالمي للجوال 2025، استعرضت سامسونج تقنية ‘vRAN’ الحقيقية الخاصة بها بعد دمجها مع حوسبة إنفيديا المسرّعة، ما يبرز قدراتها المتطورة في الشبكات المعتمدة على البرمجيات وبالإضافة إلى ذلك، ستواصل الشركتان استكشاف أفضل حلول ‘AI-RAN’ من خلال دمج تقنية ‘vRAN’ من سامسونج مع وحدة المعالجة المركزية Grace من إنفيديا و/أو منصتها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي باستخدام وحدات معالجة الرسومات، وذلك بالاستفادة من تقنيات ‘CUDA’. وتمثل هذه الحلول الخيار الأمثل لمختلف بيئات نشر الشبكات، سواء في المناطق الريفية أو الضواحي أو المدن ذات الكثافة السكانية العالية.



وفي المؤتمر العالمي للجوال 2025، استعرضت سامسونج ريادتها في ابتكارات الذكاء الاصطناعي لشبكات ‘RAN’ من خلال عرضين توضيحيين لتقنيات ‘AI-RAN’، واللذين حصلا على دعم تحالف ‘AI-RAN’ وتم تطويرهما بالتعاون مع العديد من الأعضاء، بما في ذلك إنفيديا. وتضمنت العروض تحليل القناة المشتركة للرفع المادي (PUSCH) بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى التضمين غير المنتظم، ما يقدم لمحة عن الأساليب المبتكرة لدمج الذكاء الاصطناعي في شبكات المحمول.







وقال النائب التنفيذي للرئيس ورئيس قسم الأبحاث والتطوير في وحدة الشبكات بسامسونج للإلكترونيات، جون مون: "في ظل إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي لمشهد الاتصالات، تساعد سامسونج المشغلين على بناء البنية التحتية والبيئة المناسبة لازدهار تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال شبكات ‘vRAN’ المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي أثبتت كفاءتها." وأضاف: "يمثل هذا التعاون مع إنفيديا خطوة جديدة في جهودنا المستمرة لتوسيع منظومة وحدات المعالجة المركزية ووحدات معالجة الرسومات ، ونتطلع إلى استكشاف المزيد من الفرص في المستقبل."



وقال النائب الأول لرئيس قطاع الاتصالات في إنفيديا، روني فاسيشتا: "تُعد تقنية ‘AI-RAN’ عنصراً أساسياً في تحقيق تحسينات جوهرية في استخدام الشبكات وكفاءتها وأدائها، إضافةً إلى تمكين خدمات جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي." وأضاف: "تتصدّر سامسونج تطوير تقنية ‘AI-RAN’، حيث يساهم دمج خبرتها في ‘vRAN’ وبرمجياتها مع حوسبة إنفيديا المسرّعة بالذكاء الاصطناعي في تسريع التحوّل نحو شبكات لاسلكية قائمة على الذكاء الاصطناعي بشكل كامل."



وبصفتها أحد الأعضاء المؤسسين لتحالف ‘AI-RAN’ الذي تم تأسيسه في عام 2024، تشارك سامسونج بنشاط في تطوير تقنيات ‘AI-RAN’ بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية وقادة الصناعة مثل إنفيديا. وبصفتها أيضاً نائب رئيس مجلس الإدارة المنتخب ورئيسة مجموعة العمل رقم 3 (AI-on-RAN)، تقود سامسونج القطاع نحو شبكات الجيل القادم المدعومة بالذكاء الاصطناعي.



وتوفر البنية الشبكية الشاملة القائمة على البرمجيات من سامسونج الأساس الأمثل لنشر الذكاء الاصطناعي عبر جميع طبقات الشبكة بسهولة. ومن خلال شبكاتها المرنة، تتيح سامسونج للمشغلين تعزيز قدراتهم التنافسية والحفاظ على ريادتهم في عصر الذكاء الاصطناعي. ويفتح هذا التقدم آفاقاً جديدة لاستخدام البنية التحتية للشبكات ليس فقط في الاتصالات المتنقلة، ولكن أيضاً في معالجة أحمال العمل العامة، ما يوفر بنية شبكية تشبه مراكز البيانات ويخلق فرصاً تجارية جديدة.



وتقود سامسونج ريادة تطوير ونشر حلول الجيل الخامس الشاملة، بما في ذلك الرقائق الإلكترونية، وأجهزة الراديو، ونُظم التشغيل الأساسية. ومن خلال الأبحاث والتطوير المستمرين، تدفع سامسونج عجلة التقدم في شبكات الجيل الخامس عبر محفظة منتجاتها الرائدة في السوق، والتي تشمل ‘vRAN 3.0’، وشبكات ‘Open RAN’، ونُظم التشغيل الأساسية، وحلول الشبكات الخاصة، وأدوات الأتمتة والتطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. كما توفر سامسونج حالياً حلول شبكات مبتكرة لمشغلي الهواتف المحمولة والمؤسسات، ما يتيح اتصالاً بلا حدود لمئات الملايين من المستخدمين حول العالم.



