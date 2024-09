سامسونج تعلن عن ميزات جديدة في تطبيق Samsung Food خلال معرض IFA 2024

12:09 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/701770 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم عن مجموعة جديدة من الميزات والتحديثات لمنصة Samsung Food، وهي منصة طعام ووصفات شخصية تعمل بالذكاء الاصطناعي، احتفالاً بالذكرى السنوية الأولى لإطلاقها. وسيتم عرض هذه الابتكارات في معرض IFA 2024. ومنذ إطلاقها خلال المعرض العام الماضي، نجحت منصة Samsung Food في جذب أكثر من ستة ملايين مستخدم، ما جعلها أداة أساسية في تخطيط الوجبات والطهي في المنازل للعائلات العصرية. وتشمل الميزات الأكثر شعبية في المنصة ميزة "Recipe functions" للوصفات، و"Shopping List" لقوائم التسوق، و"Meal Planner" للتخطيط السهل للوجبات. اضافة اعلان





وقال موهيونج لي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق تجربة العملاء في وحدة أعمال "Digital Appliances Business" في سامسونج للإلكترونيات: "مع تزايد اهتمام الناس بتعزيز تجاربهم الغذائية باستخدام أجهزتهم، يسعدنا تقديم تحديثات جديدة وقوية لمنصة Samsung Food. سنقوم في المستقبل بالتركيز بشكل أساسي على تحسين تجارب المستخدم، حيث سنستمر في تطوير المنصة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، بهدف تسهيل إعداد الوجبات وجعلها أكثر صحة وسلاسة."









فوائد تجارب الطعام المخصصة

Samsung Food هي منصة طعام شاملة متاحة على مجموعة متنوعة من أجهزة سامسونج، بما في ذلك الأجهزة المنزلية. وتعزز خدمة الاشتراك المتميزة Samsung Food+ تجربة المستخدم من خلال دمج ملف المستخدم الصحي وأهدافه الشخصية، وتقديم خطط وجبات مخصصة مع توصيات بالوصفات. ومع إضافة تقنيات الذكاء الاصطناعي، سيحصل المستخدمون في جميع أنحاء العالم على وظائف متميزة تسهم في تعزيز تجاربهم الغذائية بشكل ملحوظ.



وتسعى شركة سامسونج إلى تسهيل عملية تحضير الطعام من خلال طرح تقنية Vision AI في تطبيق Samsung Food+، حيث تتيح هذه التقنية للمستخدمين إضافة العناصر إلى قائمة الطعام "Food List" الخاصة بهم ببساطة عن طريق التقاط صورة للمواد الغذائية باستخدام هواتفهم الذكية. ومن خلال الوظيفة الجديدة، يمكن لمستخدمي ثلاجات Bespoke المزودة بشاشة Family Hub™، حتى بدون ميزة AI Vision Inside، وهي الكاميرا الداخلية التي تتعرف على العناصر الغذائية، إضافة العناصر بسهولة إلى قائمة الطعام، ما يجعل تجربة التسوق وتحضير الوجبات أكثر سلاسة وفاعلية.



وتتضمن المزايا الأخرى في خدمة الاشتراك Samsung Food+ إضافة المكونات المشتراة تلقائياً إلى قائمة الطعام عند الدفع في المتجر أو عبر الإنترنت. كما يمكن للمستخدمين البحث عن وصفات تتناسب مع محتويات قائمة الطعام الخاصة بهم "Food List". بالإضافة إلى ذلك، توفر الخدمة تنبيهات لمساعدة المستخدمين على استهلاك العناصر قبل انتهاء تاريخ استخدامها المحدد، ما يسهم في تقليل هدر الطعام بشكل فعال.



كما يوفر تطبيق Samsung Food+ خطط وجبات مخصصة تدعم أهداف ممارسات الغذاء المستدامة، حيث يتم تصميم كل خطة بناءً على المكونات الموجودة في قائمة الطعام الخاصة بالمستخدمين، مع إعطاء الأولوية للمكونات التي تقترب من تاريخ انتهاء صلاحيتها. وبفضل ميزة "البحث باستخدام قائمة طعامك" "Search with Your Food List" الجديدة، ستظهر الوصفات التي تستخدم المكونات المدرجة في قوائم الطعام أعلى نتائج البحث، ما يساعد المستخدمين في الحصول على أفكار مبتكرة لإعداد وجبات باستخدام المكونات المتوفرة لديهم. كما يتم تقديم توصيات للوصفات استناداً إلى قائمة الطعام، مع اقتراح إضافة أي مكونات تم استخدامها في الوصفات إلى قائمة التسوق. ويسهم هذا النهج الذكي في الحفاظ على مخزون المكونات المتوفرة وتقليل هدر الطعام، مع ضمان تقديم وجبات طازجة ولذيذة تلبي احتياجات المستخدمين.

تحقيق الأهداف الصحية مع خطط الوجبات المخصصة

وتتميز منصة Samsung Food الآن بأدوات محسّنة تهدف إلى دعم المستخدمين في الحفاظ على صحتهم وتحقيق أهدافهم الصحية. وتقدم المنصة خطط وجبات تركز على التغذية، حيث تتابع وتراقب تناول السعرات الحرارية ضمن جداول الوجبات اليومية، سواء كانت للوصفات أو للمكونات الغذائية الفردية.



كما تشمل الميزات الجديدة أيضاً خططاً "مصممة خصيصاً لك" أو ” Tailored for You”، تقدم توصيات أسبوعية بالوصفات والوجبات الخفيفة بناءً على الاحتياجات الغذائية للمستخدمين، والأنظمة الغذائية المختارة، وتفضيلات الوصفات السابقة. كما يتابع النظام تناول العناصر الغذائية الكبرى "macronutrient" ضمن خطط الوجبات اليومية، ما يسمح بتخصيص أهداف السعرات الحرارية والعناصر الغذائية الكبرى وفقاً للاحتياجات الفردية. وبينما يحصل مستخدمو Samsung Food على توصيات لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، يستفيد مشتركو Samsung Food+ من أسبوع كامل من التوصيات، مع مراعاة تواريخ الاستخدام المحددة للمكونات، ما يجعل تجربة التخطيط للوجبات أكثر ذكاءً وسهولة، الأمر الذي يساعد على تحقيق نمط حياة صحي ومتوازن.



وأصبح تطبيق Samsung Food متاحاً الآن بثماني لغات في 104 دول، ما يضمن أن جميع التحديثات ستكون متاحة بكل من هذه اللغات في المناطق المعنية.