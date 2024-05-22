سامسونج تُقدّم تجربة جديدة للتلفزيونات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع أحدث شاشاتها المبتكرة

الوكيل الاخباري - سلّطت شركة سامسونج للإلكترونيات الضوء على أحدث تشكيلة من التلفزيونات وأجهزة الصوت لعام 2024 خلال حدث "Unbox & Discover"، حيث تشمل المنتجات المعروضة تلفزيونات Neo QLED 8K و تلفزيونات OLED 4K، بالإضافة إلى أجهزة الصوت.

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وانطلاقاً من ريادتها لسوق التلفزيونات العالمي للعام 18 على التوالي؛ تهدف سامسونج من خلال عروضها في الحدث إلى تعزيز تجربة الترفيه المنزلي عبر مجموعة متنوعة من الحلول القوية القائمة على الذكاء الاصطناعي.



وقال إس دبليو يونج، الرئيس ومدير وحدة أعمال العرض المرئي في سامسونج للإلكترونيات: "من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي بطرق جديدة؛ فإننا نسعى في سامسونج إلى تجاوز تجارب المشاهدة التقليدية، وتعكس تشكيلة 2024 التزام سامسونج بالابتكار، حيث تقدم أحدث التقنيات التي لا تقتصر على الترفيه فحسب، بل تعمل أيضًا على إثراء الحياة اليومية للمستخدمين".



تعزيز التجربة الحسية مع Neo QLED 8K بفضل ميزات الوضوح والصوت والذكاء

يعتبر تلفاز Neo QLED 8K رائداً في أحدث تشكيلة تلفزيونات سامسونج، وقد تمّ تزويده بمعالج NQ8 AI Gen3 المتقدّم، والذي يمثل قفزة كبيرة في تكنولوجيا التلفزيونات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يتميز هذا المعالج بوحدة معالجة عصبية (NPU) توفر ضعف سرعة الطراز السابق، إلى جانب زيادة ثمانية أضعاف في الشبكات العصبية من 64 إلى 512، مما يضمن تجربة مشاهدة استثنائية بتفاصيل واضحة في مختلف الظروف.



ويمثّل كل مشهد على تلفاز Neo QLED 8K بمثابة تحفة بصرية، بفضل تقنية الصور المتطورة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وتعمل هذه التقنية على تحسين كل التفاصيل بوضوح وتلتقط حتى أدق الفروق، بما في ذلك تعبيرات الوجه. ومع تقنية 8K AI Upscaling Pro، يتم رفع مستوى البرامج التلفزيونية والأفلام المفضلة لدى المستخدمين لتتوافق بشكل وثيق مع الجودة المذهلة لشاشة 8K، متجاوزة قدرات أجهزة تلفزيون 4K التقليدية.

علاوة على ذلك، يضمن AI Motion Enhancer Pro عرضًا سلسًا وواضحًا لمشاهد الحركة السريعة، وهو أمر جذاب بشكل خاص لعشاق الرياضة.

بالإضافة إلى ذلك، يضيف Real Depth Enhancer Pro إحساسًا واقعيًا بالعمق إلى العناصر المرئية، مما يجذب المشاهدين إلى المشهد بشكل مستمرّ. وتعمل هذه الميزات معًا على إعادة تعريف تجربة المشاهدة على الشاشة الكبيرة، مما يضع معيارًا جديدًا للانغماس البصري.



ويوفر جهاز Neo QLED 8K جودة صوت دقيقة معززة بتقنية الصوت القائم على الذكاء الاصطناعي. وتتميّز وظيفة مضخّم الصوت النشط Active Voice Amplifier Pro لهذا العام بمهارة خاصة في عزل الحوار عن الضوضاء المحيطة، مما يضمن وضوحًا صوتيًا فائقاً. فيما تعمل تكنولوجيا تتبع الصوتObject Tracking Sound Pro على تحسين التجربة السمعية من خلال مزامنة المؤثرات الصوتية مع العناصر المرئية التي تظهر على الشاشة، مما يؤدي إلى تجربة مشاهدة غامرة وجذّابة.

ويعمل الصوت التكيّفي Adaptive Sound Pro على تحسين جودة الصوت عن طريق ضبط إعدادات الصوت تلقائيًا وفقًا للمحتوى الذي يتم تشغيله والخصائص الصوتية للغرفة، مما يوفر تجربة صوتية غامرة ونابضة بالحياة.



ويتميز جهاز Neo QLED 8K أيضًا بوظائف الذكاء الاصطناعي التي تفهم تفضيلات المستخدم وتتكيف معها، حيث يتم تنشيط وضع اللعب التلقائي بتقنية الذكاء الاصطناعي AI Auto Game Mode أثناء جلسات اللعب، مما يعمل على تحسين المرئيات والصوت لتقديم تجربة لعب حيوية وغامرة. فيما يقوم وضع التخصيص بالذكاء الاصطناعي AI Customization Mode بتخصيص إعدادات الصورة لكل مشهد وفقًا لتفضيلات المستخدم، بينما يحافظ وضع الطاقة بالذكاء الاصطناعي AI Energy Mode على الطاقة دون المساس بجودة الصورة. وتضمن هذه المزايا تعزيز سهولة استخدام تلفاز Neo QLED 8K، وجعله أكثر تخصيصاً حسب التفضيلات الفردية، بالإضافة إلى تقليل استهلاك للطاقة.



وتتوفّر سلسلة Neo QLED 8K في طرازين مختلفين، QN900D وQN800D، كما أنها متوفرة بأحجام تتراوح من 65 إلى 85 بوصة، وتضمن تجربة مشاهدة لا مثيل لها تضع معايير جديدة في قطاع الشاشات الكبيرة المتميزة.



تجربة ذكية متكاملة ومُخصصة مع نظام التشغيل سامسونج Tizan

تستعد شاشات سامسونج المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي لإحداث ثورة في تجربة المستخدم في عام 2024 من خلال توفير اتصال محسّن ومجموعة شاملة من الميزات والتطبيقات والمنصات الذكية.

وعبر توظيف قدرات نظام التشغيل Tizen القوي، عززت هذه التطورات منظومة مترابطة ومصممة خصيصًا للتفضيلات الفردية وتعطي الأولوية للأمان. ويتيح هذا التكامل السلس للأجهزة الاندماج بسهولة في البيئات الرقمية للمستخدمين، مما يحول الشاشات بشكل فعال إلى مركز رئيس يلبي جميع متطلباتهم.



وقد تم تصميم أحدث تلفزيونات سامسونج لتتكامل بسلاسة مع المنظومة الذكية منذ الإعداد الأولي. وعند تشغيل تلفاز سامسونج الجديد سيتعرف تلقائيًا على الشبكات والأجهزة الموجودة ويرتبط بها، ويتم تسهيل هذه العملية من خلال إشعار مباشر على الهواتف الذكية للمستخدمين. كما يمتد هذا الإعداد السهل إلى جميع أجهزة سامسونج الموجودة في المنزل، بالإضافة إلى أجهزة الطرف الثالث وأجهزة إنترنت الأشياء (IoT)، نظرًا لتوافقه مع معايير تحالف الاتصال المنزلي Home Connectivity Alliance (HCA) وMatter. ونتيجة لذلك، يتم التخلص من الحاجة إلى محاور إضافية، مما يتيح للمستخدمين إدارة كل شيء بدءًا من الإضاءة وحتى أجهزة استشعار الأمان؛ مباشرة من شاشة التلفاز الخاصة بهم.

وترتقي تشكيلة شاشات سامسونج لعام 2024 بالتكامل مع الهواتف الذكية للمستخدمين إلى مستويات غير مسبوقة.

وبمجرد تقريب هواتفهم الذكية من التلفاز، يمكن للمستخدمين تنشيط Smart Mobile Connect، وتحويل الهاتف إلى جهاز تحكم عن بعد لكل من التلفاز والأجهزة المنزلية المتصلة. علاوة على ذلك، سيكون لدى المستخدمين خلال هذا العام القدرة على استخدام هواتفهم الذكية كوحدات تحكم في الألعاب تتميز بواجهات مستخدم قابلة للتخصيص وردود فعل عن طريق اللمس، الأمر الذي يتيح لهم تجارب لعب مريحة ومحسنة في متناول أيديهم.



وبالإضافة إلى ميزات الاتصال، توفر التلفزيونات الذكية 2024 من سامسونج؛ تجربة مخصصة للغاية من خلال مجموعة التطبيقات والمنصات الخاصة بها، ويؤدي إدخال الأدوات الجديدة إلى تعزيز هذا التخصيص، وتحويل الشاشات إلى لوحات معلومات مخصصة حيث يمكن للمستخدمين مراقبة الجوانب المختلفة لمنزلهم بسهولة، مثل حالة المنزل، ومقاطع الكاميرا، واستهلاك الطاقة، وتحديثات الطقس، وغيرها. كما تقدّم سامسونج منصة Samsung Daily+؛ وهي منصة منزلية ذكية موحدة تجمع مجموعة واسعة من التطبيقات في فئات مثل SmartThings، والصحة، والاتصالات، ومساحة العمل. وقد تم تصميم كل فئة لتعزيز جوانب مختلفة من أنماط حياة المستخدمين والبيئات المنزلية، مما يوفر حلاً شاملاً لتلبية الاحتياجات المتنوعة.



وتلتزم سامسونج بتقديم تجربة منزلية متصلة وشاملة تمتد إلى الصحة والعافية أيضًا. من خلال خدمات الرعاية الصحية عن بعد مثل HealthTap، يمكن للمستخدمين الوصول إلى المواعيد الطبية مباشرة من التلفزيون الخاص بهم، بينما يمكن لـ ConnecTime أيضًا ربط المستخدمين بالأصدقاء والعائلة البعيدين للحصول على المزيد من التجارب المشتركة.



ويعد الأمان أمرًا في غاية الأهمية، ومع Samsung Knox، تحصل كل ميزة وتطبيق ومنصة على حماية قوية، مما يضمن بقاء التجارب المتصلة خاصة وآمنة.



تشكيلة واسعة من تلفزيونات Neo QLED 4K وOLED وأجهزة الصوت؛ توفّر تجربة ترفيهية متكاملة



تقدم سامسونج هذا العام تشكيلة موسعة ومحسنة من التلفزيونات وأجهزة الصوت المصممة لتوفر للمستهلكين مجموعة متنوّعة من الخيارات التي تناسب أنماط الحياة والتفضيلات المختلفة. وتؤكد هذه المجموعة التزام سامسونج بالابتكار والنهج الذي يركز على العملاء.



وتوفّر تشكيلة Neo QLED 4K للعام 2024 ابتكارات متطورة مستوحاة من أحدث التلفزيونات الرائدة Neo QLED 8K، مما يعزز تجربة المشاهدة بميزات مدعومة بمعالج NQ4 AI Gen2. يعمل هذا المعالج المتقدم على تنشيط أي محتوى تقريبًا، ويقدمه بدقة مذهلة تبلغ 4K. وتضمن الشاشة، المعززة بتقنية Real Depth Enhancer Pro وتقنية Quantum Matrix، تباينًا مثالياً حتى في المشاهد المليئة بالتفاصيل. وباعتبارها أول شاشة تحصل على شهادة اعتماد دقة الألوان من "بانتون"، إلى جانب نظام الصوت Dolby Atmos لتجربة صوتية غامرة، تضع شاشة Neo QLED 4K معيارًا جديدًا لتجربة المشاهدة القصوى بدقة UHD 4K. وتتوفر هذه الشاشة بمقاسات تتراوح من 55 إلى 98 بوصة لتلبي بيئات المشاهدة المختلفة.



كما تستعرض سامسونج أول شاشة OLED خالية من الوهج في العالم، والتي تعمل على التخلص من الانعكاسات غير المرغوب فيها مع الحفاظ على اللون الأسود العميق والصور الواضحة بغض النظر عن ظروف الإضاءة.

وتم تجهيز تلفزيونات OLED هذه بمعالج NQ4 AI Gen2 القوي، المشابه للمعالج المستخدم في تشكيلة Neo QLED 4K، وتتمتع بالعديد من الميزات مثل Real Depth Enhancer وOLED HDR Pro، مما يرفع جودة الصورة بشكل كبير إلى مستويات غير مسبوقة.



ومع ميزات مثل Motion Xcelerator بمعدل تحديث 144 هرتز، التي تضمن حركة سلسة وأوقات استجابة سريعة؛ فإنّ تلفزيونات سامسونج OLED تعدّ الخيار الأمثل لعشاق الألعاب. وتعمل أجهزة OLED هذه، المعززة بتصميماتها الأنيقة، على تحسين جماليات أي منطقة مشاهدة. وتتوفر بثلاثة طرازات: S95D، وS90D، وS85D، وبمقاسات تتراوح من 42 إلى 83 بوصة، مما يجعله مناسبًا تمامًا لكل منزل.

وتتضمن تشكيلة 2024 أيضًا أحدث أجهزة الصوت Q-Series والمتمثل بجهاز Q990D، الذي يتميز بتوفير صوت يعتمد على 11.1.4 قناة حقيقي، مع تقنية Dolby Atmos اللاسلكية. كما يأتي هذا الطراز مزودًا بمجموعة من الميزات التي تمثل شهادة على ريادة سامسونج المستمرة باعتبارها العلامة التجارية لأجهزة الصوت الأكثر مبيعًا في العالم على مدار السنوات العشر الماضية، وتتميز بابتكارات مثل تجميع الصوت للنبض والصوت الذي يملأ الغرفة وخيار الاستماع الشخصي والتي تتيح للمستخدمين الاستمتاع بالمحتوى الخاص بهم من خلال السماعات الخلفية دون إزعاج الآخرين.



وتحافظ أجهزة الصوت S800D وS700D فائقة النحافة على قدراتها في تقديم أداء صوتي متميز في تصميم نحيف للغاية وموفر للمساحة. بالإضافة إلى ذلك، تتميز جميع أجهزة الصوت من سامسونج بتقنيات صوتية متقدمة مثل Q-Symphony، التي تعمل على التناغم بسلاسة بين تلفزيونات سامسونج وأجهزة الصوت لإنتاج تجربة صوتية منسقة ببراعة.



وأخيرًا، طرحت سامسونج Music Frame الجديد كلياً، والذي يمزج بين الأداء الصوتي عالي المستوى وعناصر التصميم الفني المستوحاة من الإطار. ويمكّن هذا الجهاز متعدد الأوجه المستخدمين من عرض الصور الشخصية أو الأعمال الفنية مع الاستمتاع بقدرات الصوت اللاسلكية إلى جانب الميزات الذكية. وسواء تم استخدامه بشكل مستقل أو متزامن مع تلفاز وجهاز الصوت، يضمن Music Frame تجربة سمعية غنية تكمل أي بيئة بشكل مثالي.



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