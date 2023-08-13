سامسونج تكشف عن البرنامج التجريبي لواجهة One UI 6 Beta لمستخدمي سلسلة Galaxy S23

الوكيل الإخباري - أعلنت سامسونج للإلكترونيات المحدودة اليوم عن إطلاق البرنامج التجريبي لواجهة One UI 6 لمستخدمي سلسلة Galaxy S23[1].

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وعند استخدامها مع نظام التشغيل Android 14، تتيح الواجهة تجربة استخدام أسهل، حيث توفر مجموعة كاملة من التحسينات لتطبيقات وميزات سامسونج، من خلال تصميم أكثر انسيابية وخيارات أوسع للتخصيص. ويعد البرنامج التجريبي مقدمة مهمة للإصدار العام، لأنه يتيح جمع وإدماج تعليقات المستخدمين الحقيقية، ما يضمن تحديث البرنامج الرسمي لتقديم أفضل تجربة ممكنة.



وقال جانغيون يون، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مكتب البرمجيات في وحدة أعمال الأجهزة المحمولة في سامسونج للإلكترونيات: "تتمثل مهمتنا من إصدار الواجهة One UI في تضمين الخصائص الفريدة لمستخدمينا في كافة جوانب تجربة الهاتف المحمول. وتستجيب كل نسخة منها لاحتياجات مستخدمينا، ونتطلع إلى استقبال تعليقات المستخدمين حول تجربتهم مع الواجهة الجديدة، حتى نتمكن من توفير تجربة ثرية وبديهية للجميع".



البساطة وسهولة الوصول

عند استخدام الواجهة One UI 6، فإنها تعطي انطباعاً أولاً مقنعاً لجمعها ببين البساطة والجمال. وتم تعديل العديد من العناصر لإضفاء مظهر أكثر حداثة، مثل الخط الافتراضي الجديد المؤثر والرموز التعبيرية الجديدة في لوحة مفاتيح سامسونج. وتم تجديد "لوحة الدخول السريع" Quick Panel لتكتسب تصميماً محدثاً يجعل من السهل على المستخدمين الوصول إلى الميزات التي يستخدمونها بصورة متكررة.

وأصبح ضبط رؤية الشاشة أثناء التنقل أسهل بكثير، نظراً لوجود شريط التحكم في السطوع في اللوحة ذاتها. ويوجد أيضاً خيار الوصول الفوري الجديد إلى اللوحة للدخول بسرعة إلى الإعدادات بحركة واحدة نحو الأسفل في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة[2].



طرق كثيرة لإضفاء الطابع الشخصي على تجربتك

يتم تحميل واجهة One UI 6 بطرق جديدة رائعة للمستخدمين لتخصيص تجارب Galaxy وفقاً لعاداتهم والجوانب التي يفضلوها، لذلك يبدو استخدامها أشبه باستمرار لعاداتهم الشخصية. وعلى سبيل المثال، يمكن الآن إعداد شاشات قفل مختلفة وفقاً لأوضاع وإجراءات محددة، مثل استخدام صورة تبعث على الهدوء عندما يكون الهاتف في وضع Sleep Mode.

وهناك أيضاً عنصر جديد في الواجهة مخصص للكاميرا، ويتيح للمستخدمين تحديد وضع الكاميرا وموقع حفظ الصور مسبقاً، مثل الوضع الرأسي والمجلد المخصص فقط للصور.



الانضمام إلى البرنامج التجريبي

تمثل هذه الابتكارات عدداً قليلاً من الترقيات التي تأتي مع الواجهة One UI 6. وإضافة إلى الجوانب الجمالية المحسّنة والمستويات الأعلى من التخصيص، يسهم تحديث الواجهة في تبسيط المهام اليومية لزيادة الإنتاجية إلى أقصى حد. وتوفر الواجهة أيضاً مستوى قوياً من الأمان والخصوصية، حتى يتمكن المستخدمون من الاستمتاع بالراحة التامة مع أجهزتهم.

ووجهت سامسونج الدعوة لمستخدمي سلسلة Galaxy S23 للانضمام إلى برنامج One UI 6 التجريبي، ليكونوا أوائل المشاركين في تجربة أحدث التحسينات والإسهام في تقديم تعليقاتهم القيمة.

وسيكون البرنامج متاحاً في الولايات المتحدة وألمانيا وكوريا الجنوبية ابتداءً من اليوم.

ومن الجدير ذكره، أن البرنامج غير متاح حاليًا في الأسواق الأردنية، إلا أنه جاري العمل على توفيره في أقرب وقت ممكن.





[1] Galaxy S23 و Galaxy S23+ و Galaxy S23 Ultra

[2] يكون متاحاً عند تشغيل إعداد الوصول الفوري إلى اللوحة