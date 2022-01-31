سامسونج للإلكترونيات تعلن عن مبادرات 2022 لجعل الأجهزة المنزلية صديقة أكثر للبيئة

الوكيل الاخباري - أعلنت سامسونج للإلكترونيات المحدودة اليوم عن مبادرات الاستدامة للعام 2022 لتسريع وتيرة تطوير الأجهزة المنزلية الصديقة للبيئة. ومن خلال هذه الإجراءات، تعمل سامسونج لمواجهة المشكلات البيئية باعتمادها على المنتجات والخدمات المبتكرة التي يمكن استخدامها في الحياة اليومية.



وقال هايسون يانغ، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس تجربة العملاء في وحدة أعمال الأجهزة الرقمية لدى سامسونج للإلكترونيات: “خلال مشاركتنا في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2022، أوضحنا الطرق التي يمكننا في سامسونج للإلكترونيات اتباعها لمعالجة الكثير من القضايا البيئية والمتعلقة بالاستدامة الأكثر إلحاحاً في العالم.

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ويمثل التعاون لمواجهة التلوث الناجم عن المواد البلاستيكية الدقيقة، ومساعدة المستهلكين على تقليل استهلاكهم للطاقة، وتقليل النفايات باستخدام البلاستيك المعاد تدويره، وتصميم العبوات الصديقة للبيئة، بعض الأنشطة التي نعمل عليها لتطوير حلول ملموسة متنوعة للمشاكل البيئية وضمان مستقبل مستدام”.



تقنية مبتكرة للحد من التلوث

في خطوة تم الإعلان عنه مؤخراً، كشفت سامسونج خلال هذا الحدث عن تعاونها مع شركة الملابس الأمريكية “بتاغونيا”. وبموجبه، سيسهم هذا التعاون في تعزيز الاستدامة البيئية من خلال معالجة قضية الجسيمات البلاستيكية وتأثيرها على بيئة المحيطات.

وطرح رئيس قسم المشتريات في باتاغونيا فنسنت ستانلي أفكاره خلال الكلمة الرئيسية لشركة سامسونج حول أهمية هذا التعاون والاتجاه الذي سيتخذه، واصفاً إياه بالنموذج الذي يمكن للشركات اتباعه من أجل “المساعدة في تحويل تيار تغير المناخ واستعادة الطبيعة إلى مستوياتها الصحية”.



وتشتهر “باتاغونيا” بالتزامها إزاء استخدام المواد المبتكرة التي تقلل الضرر الذي يلحق بالكوكب. وتواصل شركة الملابس مساعدة سامسونج بطرق عديدة، بما في ذلك اختبار المنتجات، والمشاركة في الأبحاث، وتقديم المنظمة غير الحكومية “أوشن وايز” Ocean Wise. وتبحث سامسونج عن ميزات مصممة للمساعدة في التغلب على الآثار السلبية للمواد البلاستيكية الدقيقة.



وتم أيضاً اعتماد جهاز تنقية المياه Bespoke Water Purifier مؤخراً من قبل وكالةInternational NSF المعنية بشؤون الصحة والسلامة العامة في الولايات المتحدة، لقدرته على تصفية الجسيمات التي يبلغ قياسها أقل من 0.5 إلى 1 ميكرومتر، بما في ذلك الجسيمات البلاستيكية. وهذا يجعل سامسونج من أوائل الشركات المصنعة لأجهزة تنقية المياه التي حصلت على هذه الشهادة.



توفير الطاقة واستخدامها بطرق تحافظ على البيئة

للإسهام في الاستخدام الأفضل للطاقة ودعم الحياة المستدامة، دخلت سامسونج أيضاً في شراكة مع “كيو سيلز” Q CELLS لتطوير خاصية جديدة لتكامل الطاقة الصفرية في المنزل ضمن منصة SmartThings Energy. وتوفر هذه الخاصية بيانات الإنتاج والتخزين من الألواح الشمسية، وأنظمة تخزين الطاقة لمساعدة المستخدمين على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة.



وتراقب منصة SmartThings Energy استخدام الطاقة للأجهزة المتصلة للمستهلكين، وتوصي بأساليب توفير الطاقة بناءً على أنماط استخدامها. وبفضل الشراكة مع “واتباي” Wattbuy في الولايات المتحدة، و “يوسويتش” Uswitch في المملكة المتحدة، تساعد المنصة المستخدمين للتحول إلى مزود الطاقة الأكثر كفاءة من حيث التكلفة في منطقتهم.



استخدام البلاستيك المعاد تدويره

وستعمل سامسونج أيضاً على زيادة كمية البلاستيك المعاد تدويره المستخدم في أجهزتها المنزلية. ولهذا السبب، ستوسع استخدام هذه المكونات من المكونات الداخلية لأجهزتها إلى العناصر الخارجية أيضاً.



ستقوم سامسونج برفع هدفها لاستخدام البلاستيك المعاد تدويره في أجهزتها المنزلية من 5% في 2021 إلى 30% في 2024. ويمثل هذا زيادة من 25,000 طن من هذه المادة في 2021 إلى 158,000 طن في 2024.



وإضافة إلى ذلك، طورت سامسونج أيضاً نوعاً جديداً من البلاستيك المعاد تدويره من مادة البولي بروبيلين لأحواض الغسالات. وباستخدام هذه المادة مع البولي إيثيلين المهملتين من منتجات مثل علب الطعام المستخدمة وأشرطة الكمامات، ابتكرت الشركة نوعاً جديداً من مادة الراتينغ المعاد تدويرها، وتمتاز بقدرتها الفائقة على مقاومة الصدمات الخارجية.



تغليف أكثر استدامة

تعمل سامسونج أيضاً على توسيع نطاق استخدامها للتعبئة البيئية، لتشمل مجموعة أكبر من المنتجات، بما في ذلك الأجهزة المنزلية، مثل المكانس الكهربائية وأفران الميكروويف وأجهزة تنقية الهواء وأجهزة أخرى. وبذلك، سيتمكن المستهلكون من إعادة توظيف صناديق تغليف منتجاتهم.



وتم إطلاق هذا التوسع لأول مرة في كوريا في العام 2021، وسيطرح في الأسواق العالمية خلال العام الجاري 2022.



وللمزيد من المعلومات حول مبادرات سامسونج الصديقة للبيئة، يرجى زيارة الموقع https://www.samsung.com/

