الامن العام : وفاة وإصابة بتدهور مركبة في بيرين

02:58 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/744416 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - توفي شخص وأصيب اخر، اليوم الاثنين، إثر تدهور مركبة في منطقة بيرين وفق مصدر أمني. اضافة اعلان





وقال المصدر لموقع الوكيل الاخباري إن حادث تدهور مركبة وقع في منطقة بيرين اليوم نتج عنه وفاة وإصابة.