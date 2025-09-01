تأثير التدخين على فيتامين C في الجسم

ينصح الأخصائي المدخنين بزيادة كمية فيتامين C التي يتناولونها بنحو 35 ملغ يوميًا مقارنة بالتوصيات العامة، ولكن يؤكد أن تناول فيتامين C الإضافي لا يعوض أضرار التدخين على الجهاز التنفسي والقلب، بل يقتصر على تعويض الاستهلاك المتزايد فقط.
