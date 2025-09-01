تأثير التدخين على فيتامين C في الجسم

الوكيل الإخباري- يتسبب التدخين في انخفاض مستوى فيتامين C (حمض الأسكوربيك) في بلازما الدم لدى المدخنين مقارنة بغير المدخنين، حتى عند تناول نفس الكمية من الطعام. وفقًا للدكتور رسلان إيساييف، يعود هذا الانخفاض إلى الإجهاد التأكسدي الناتج عن احتراق التبغ، حيث يُستهلك فيتامين C بسرعة لتحييد الجذور الحرة، كما يسرع التدخين من استقلابه وإخراجه من الجسم.

ينصح الأخصائي المدخنين بزيادة كمية فيتامين C التي يتناولونها بنحو 35 ملغ يوميًا مقارنة بالتوصيات العامة، ولكن يؤكد أن تناول فيتامين C الإضافي لا يعوض أضرار التدخين على الجهاز التنفسي والقلب، بل يقتصر على تعويض الاستهلاك المتزايد فقط.