5 فوائد صحية مذهلة لرياضة التنس بانتظام

الوكيل الإخباري- تُعتبر رياضة التنس من الأنشطة البدنية الممتعة والمفيدة، وتتميز بإمكانية ممارستها في مختلف الأعمار. إليك أبرز الفوائد الصحية لممارسة التنس ساعة إلى ساعتين أسبوعيًا:

طول العمر: تشير الدراسات إلى أن لاعبي التنس يعيشون أطول بحوالي 10 سنوات مقارنة بغير الممارسين، بفضل الجمع بين النشاط البدني والتواصل الاجتماعي.

تقوية الجهاز العضلي الهيكلي: يعزز التنس وظائف العضلات والعظام، مما يقلل من آلام الظهر وهشاشة العظام، ويحسن قوة القبضة.

تحسين الصحة النفسية: تساعد اللعبة في تقليل أعراض الاكتئاب والقلق، كما يعزز صوت ضرب الكرة تأثيرًا مهدئًا.

دعم صحة القلب: التنس نشاط هوائي يعزز صحة القلب ويقلل من مخاطر ارتفاع ضغط الدم والسكري، ويساعد في الوقاية من أمراض القلب خاصة لدى النساء بعد انقطاع الطمث.

تعزيز الوظائف الإدراكية: يحسن التنس سرعة رد الفعل، الذاكرة، والمرونة الذهنية، خصوصًا عند الأطفال الذين يمارسونه بانتظام.