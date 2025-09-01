5 فوائد صحية مذهلة لرياضة التنس بانتظام

طول العمر: تشير الدراسات إلى أن لاعبي التنس يعيشون أطول بحوالي 10 سنوات مقارنة بغير الممارسين، بفضل الجمع بين النشاط البدني والتواصل الاجتماعي.
تقوية الجهاز العضلي الهيكلي: يعزز التنس وظائف العضلات والعظام، مما يقلل من آلام الظهر وهشاشة العظام، ويحسن قوة القبضة.
تحسين الصحة النفسية: تساعد اللعبة في تقليل أعراض الاكتئاب والقلق، كما يعزز صوت ضرب الكرة تأثيرًا مهدئًا.
دعم صحة القلب: التنس نشاط هوائي يعزز صحة القلب ويقلل من مخاطر ارتفاع ضغط الدم والسكري، ويساعد في الوقاية من أمراض القلب خاصة لدى النساء بعد انقطاع الطمث.
تعزيز الوظائف الإدراكية: يحسن التنس سرعة رد الفعل، الذاكرة، والمرونة الذهنية، خصوصًا عند الأطفال الذين يمارسونه بانتظام.
-
أخبار متعلقة
-
5 طرق تؤثر بها تقلبات الطقس على صحة رئتيك
-
الهالات السوداء ليست مجرد تعب.. نقص هذه الفيتامينات قد يكون السبب الحقيقي
-
حجم الرقبة قد يكون مؤشرا لمشاكل صحية خفية
-
تأثير التدخين على فيتامين C في الجسم
-
الحليب كامل الدسم.. متى يشكل خطرا على الكبد؟
-
ما هي فوائد خبز الحبوب للجسم؟
-
7 نصائح من أطباء العيون لحماية النظر
-
خبراء دوليون يحذرون: التجارة غير المشروعة تهدد حياة الملايين وتستنزف الموارد الاقتصادية