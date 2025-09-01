الإثنين 2025-09-01 04:37 م
 

5 فوائد صحية مذهلة لرياضة التنس بانتظام

الوكيل الإخباري-   تُعتبر رياضة التنس من الأنشطة البدنية الممتعة والمفيدة، وتتميز بإمكانية ممارستها في مختلف الأعمار. إليك أبرز الفوائد الصحية لممارسة التنس ساعة إلى ساعتين أسبوعيًا:

طول العمر: تشير الدراسات إلى أن لاعبي التنس يعيشون أطول بحوالي 10 سنوات مقارنة بغير الممارسين، بفضل الجمع بين النشاط البدني والتواصل الاجتماعي.
تقوية الجهاز العضلي الهيكلي: يعزز التنس وظائف العضلات والعظام، مما يقلل من آلام الظهر وهشاشة العظام، ويحسن قوة القبضة.
تحسين الصحة النفسية: تساعد اللعبة في تقليل أعراض الاكتئاب والقلق، كما يعزز صوت ضرب الكرة تأثيرًا مهدئًا.
دعم صحة القلب: التنس نشاط هوائي يعزز صحة القلب ويقلل من مخاطر ارتفاع ضغط الدم والسكري، ويساعد في الوقاية من أمراض القلب خاصة لدى النساء بعد انقطاع الطمث.
تعزيز الوظائف الإدراكية: يحسن التنس سرعة رد الفعل، الذاكرة، والمرونة الذهنية، خصوصًا عند الأطفال الذين يمارسونه بانتظام.

 

