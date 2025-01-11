سامسونج للإلكترونيات تكشف عن تقنية Samsung Vision AI وابتكارات جديدة لشاشاتها خلال مشاركتها في First Look 2025 على هامش معرض CES 2025

الوكيل الإخباري- أعلنت سامسونج للإلكترونيات عن إطلاق تقنية Samsung Vision AI خلال حدث First Look الذي أقيم ضمن معرض CES 2025، والذي استعرضت فيه أحدث ابتكاراتها في مجال الشاشات والأجهزة المزودة بالذكاء الاصطناعي، التي تم تصميمها لإثراء تجربة الحياة اليومية للمستخدمين.

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وخلال الحدث، كشفت سامسونج عن شاشتها الجديدة Neo QLED 8K QN990F إلى جانب تحديثات مميزة لأجهزة تلفاز Lifestyle وتقنيات العرض المستقبلية، تعكس التزام الشركة بتحويل الشاشات لأدوات ذكية تتكيف مع محيطها وتسهم في تبسيط الحياة اليومية وإثرائها بطرق مبتكرة.



وبهذه المناسبة، صرّح رئيس قسم أعمال العرض المرئي بشركة سامسونج للإلكترونيات، جون سو جونج، قائلاً: "تؤمن سامسونج بأن أجهزة التلفاز ليست مجرد أجهزة استهلاكية تقليدية، بل هي أجهزة ذكية وتفاعلية قادرة على التكيف مع احتياجات المستخدمين. ومن خلال تقنية Samsung Vision AI التي ندمج من خلالها بين تجارب الترفيه والتخصيص وحلول الحياة العصرية في تجربة موحدة وسلسة لتبسيط حياتك اليومية، فإننا نرسي تعريفاً جديداً لإمكانيات الشاشات."



شاشات ذكية تتكيف مع أنماط الحياة

تمثل تقنية Samsung Vision AI خطوة محورية لسامسونج في تقديم تجارب شاشات أكثر ذكاءً، تكون قادرة على استشعار البيئة المحيطة والتكيف مع تفضيلات المستخدم وتوفير مزايا مبتكرة، حيث تحوّل هذه التقنية شاشات سامسونج لأجهزة ذكية تعزز تجربة الترفيه مع تبسيط التفاعل اليومي مع الشاشة وجعله جزءاً من نمط الحياة المتصل.



وتتضمن تقنية Samsung Vision AI مزايا متعددة مثل:

انقر للبحث: التي توفر معلومات فورية حول ما يُعرض على الشاشة، دون الحاجة إلى مقاطعة تجربة المشاهدة.



الترجمة الحية: التي تعتمد على نموذج ذكاء اصطناعي للترجمة داخل الجهاز، مما يزيل عائق اللغة عبر ترجمة النصوص الفورية.



الخلفيات المخصصة: التي تحول شاشات التلفاز إلى لوحات فنية ديناميكية قابلة للتخصيص، مما يمنح المستخدمين القدرة على إنشاء صور تناسب أذواقهم أو تواكب المناسبات المختلفة.



وتحوّل هذه التقنية شاشات سامسونج لمحور التجربة الذكية من خلال نظام SmartThings، حيث تتحول شاشات التلفاز إلى محاور لحياة متصلة وأكثر ذكاءً:



بيانات المنزل: تقدم شاشات التلفاز تحديثات فورية عن حالة المنزل، وتشمل هذه البيانات تنبيهات الأمان والتحديثات اليومية، مما يضمن راحة البال سواء كان المستخدم في المنزل أو خارجه.



رعاية الأسرة والحيوانات الأليفة: تتيح هذه الخاصية المراقبة الدقيقة للعائلة والحيوانات الأليفة، مع الكشف عن أي سلوك غير مألوف، كما تسهم في تعزيز الراحة من خلال ضبط إعدادات الغرفة تلقائياً، مثل تخفيف الإضاءة عند نوم الطفل، مع توفير تحديثات لحظية وتسجيل الأحداث المهمة عبر التلفاز.



وترتقي تقنية Samsung Vision AI أيضاً بجودة الصورة والصوت لمستويات استثنائية. وتعتمد التقنية على قدرات الذكاء الاصطناعي في تحليل المحتوى والعوامل البيئية المحيطة في الوقت الفعلي، مما يتيح ضبط الصورة والصوت بشكل ديناميكي لتقديم أداء مثالي، بالإضافة لتقديم مزايا جديدة مثل "انقر للبحث" و"الترجمة الحية"، بالإضافة إلى المنتجات المتطورة مثل روبوت سامسونج الذكي Ballie وشاشة M9 الذكية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي Copilot، وحصلت سامسونج من خلال تلك المنتجات على جائزة الابتكار في معرض CES 2025.



تعزيز الابتكار عبر شراكات الذكاء الاصطناعي

تفتح تقنية Samsung Vision AI آفاقاً جديدة من الإمكانيات من خلال التعاون مع منصات الذكاء الاصطناعي شريكة مثل Microsoft، مما يسهم في توفير تجارب أكثر ذكاءً وتخصيصاً، كما تعزز هذه الشراكات النظام البيئي للشاشات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتقديم حلول متكاملة ترتقي بمفهوم التكنولوجيا الذكية وتوسع حدود الابتكار.



هذا وأعلنت سامسونج بالتعاون مع Microsoft عن إطلاق أجهزة تلفاز وشاشات ذكية جديدة مزودة بتقنية Microsoft Copilot، وتتيح هذه الشراكة للمستخدمين استكشاف مجموعة متكاملة من خدمات Copilot، بما في ذلك توصيات المحتوى. وتخطط سامسونج أيضاً للتعاون مع رواد الذكاء الاصطناعي البارزين مثل جوجل لزيادة إمكانيات Vision AI لتقديم تجارب مخصصة وذكية تتكيف مع احتياجات المستخدمين، وتبسط روتينهم اليومي، وتعزز حياتهم بشكل عام.



تشكيلة أوسع وأذكى من الشاشات

وتدخل سامسونج عصراً جديداً في مجال تقنية الشاشات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال دمج مزايا Samsung Vision AI في أوسع تشكيلة من الشاشات قدمتها حتى الآن، بما في ذلك موديلات Neo QLED وOLED وQLED وThe Frame، ويعكس هذا التوسع التزام سامسونج المستمر بتوفير شاشات ذكية وقادرة على التكيف مع محيطها لمجموعة أوسع من المستخدمين، مع إعادة تعريف مفهوم الترفيه المنزلي والحياة الذكية.



وتعد شاشة Neo QLED 8K QN990F أحدث ابتكارات سامسونج وأكثرها تطوراً في مجال أجهزة التلفاز، وتم تصميمها لتقديم أداء استثنائي، فإلى جانب تصميم أنيق وتجارب مشاهدة مدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، تعمل الشاشة بمعالج NQ8 AI Gen3، والذي يقدم مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتحسين جودة الصورة ووضوح الصوت وتعزيز تجربة المشاهدة بشكل عام، مثل:



8K AI Upscaling Pro: التي تعزز المحتوى منخفض الدقة ليصل إلى جودة 8K المذهلة، مما يضمن تفاصيل غير مسبوقة ووضوحاً رائعاً في كل إطار.



Auto HDR Remastering Pro: التي تحلل الإطارات المتتالية للصورة المعروضة وتقوم بتحسين الألوان على حسب المشهد والمحتوى، مما يؤدي لصور واقعية وألوان حيوية حتى في المشاهد المظلمة.

Adaptive Sound Pro: التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لفصل وتحسين مكونات الصوت مثل الحوار والموسيقى والمؤثرات الصوتية، مما يوفر صوتاً واضحاً ومتوازناً في جميع الأوقات.