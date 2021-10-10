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الأحد، 10-10-2021 02:34 م

سكوتر ياماها NMAX حاليًا في الأردن من المركزية ياماها

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الوكيل الاخباري - تقدم "المركزية ياماها" لمحبي سكوترات "ياماها"، الاسم الأشهر في عالم الدراجات النارية والسكوترات، سكوتر ياماها "NMAX" الجديد.

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وبهذه المناسبة، أطلقت الشركة حملة ترويجية مميزة؛ حيث يمكن للعملاء شراء هذا السكوتر الجديد بدفعة أولى 30% ودفعات شهرية بقيمة 75 دينارًا لكل دفعة، مع كفالة لمدة سنتين (عداد مفتوح) - تطبّق الشروط والأحكام.


ويضم سكوتر ياماها "NMAX" مجموعة من المواصفات التي تجعله ثورة في عالم التنقل؛ إذ يأتي بمحرك 155 سي سي بقوة 16 حصانًا، ويستطيع قطع مسافة تصل إلى 300 كيلو متر باستهلاك خزان وقود واحد بسعة 7.1 لتر (845 كيلو متر في التنكة الواحدة).

 

ويتميز السكوتر بوجود نظام منع انغلاق المكابح (ABS)، وخاصية التشغيل دون مفتاح (Keyless Ride)، ونظام "الوقوف والمشي"؛ حيث ينطفئ المحرك عند الوقوف بما يسهم في توفير الوقود، كما يحتوي على 6 إضاءات "LED"، بالإضافة إلى مساحة تخزين مميزة تحت المقعد تتسع لخوذة كاملة.


وإلى جانب ذلك، يتميز سكوتر ياماها "NMAX" بتقنية البلوتوث التي تمكّن السائق من ربطه بهاتفه الذكي واستخدام تطبيق خاص يتيح له متابعة مواعيد الصيانة، ونسبة استهلاك الوقود، ومكان الاصطفاف في حالة نسيان الموقع، فضلًا عن العديد من المزايا الفريدة الموجودة داخل التطبيق.


وبهذا الصدد، قال فارس حداد، مدير عام "المركزية ياماها": "تتميز العلامة التجارية "ياماها" بالابتكار والقوة والموثوقية، كما أنها تلبي مختلف احتياجات الأفراد مهما تنوّعت اهتمامهم.

 

يسعدنا إطلاق سكوتر ياماها "NMAX" في المملكة، والذي نسعى من خلاله إلى توفير حلول مميزة لمحبي السكوترات الذين يرغبون باقتنائها كخيار ثانٍ للتنقل، مع الحفاظ على أعلى مستويات الراحة والأمان".


بإمكان المهتمين بسكوتر ياماها "NMAX" زيارة معرض "المركزية ياماها" في شارع مكة بالعاصمة عمّان، أو الاتصال على الرقم:  06-5508058 لمعرفة المزيد من المعلومات والتفاصيل حول هذه الحملة.

 




 

 


 

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