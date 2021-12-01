سوق باب المدينة وBeyond games بالشراكة مع وزارة العمل تستحدثان وظائف للشباب الأردني

الوكيل الاخباري - خلال يوم تشغيلي نظمه مكتب وزارة العمل – مكتب الزرقاء – وبالتعاون مع شركة ما وراء الألعاب للتسلية والترفيه؛ تم الأعلان عن توفير ما لا يقل عن خمسين فرصة عمل للشباب الأردني ممن هم بحاجة إلى العمل، وفقاً لما يمكن استيعابه من خلال العلامة التجارية التي تضم تحت مظلتها العديد من الأسماء والوكالات الأخرى، حيث تمت المقابلات في غرفة تجارة الزرقاء.

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كما أشار ممثلون عن شركة ما وراء الألعاب التي تضم كل من: حضانة (سعدون)، ليزر تاغ ) B1-200، Trampoline Park (Zumbarak)، Footballpark (442) والعلامة التجارية الجديدة التي سيتم افتتاحها مطلع العام الجديد في سوق باب المدينة Wonderland؛ إلى أن توفير الوظائف واستحداث فرص جديدة للشباب الأردني تأتي في إطار تطبيق المسؤولية المجتمعية التي يتوجب على الجهات التابعة للقطاع الخاص تبنيها خصوصاً في الظروف الحالية، الأمر الذي يساهم مباشرة في رفع المستوى المعيشي وسد حاجة الكثير من الأسر الأردنية من خلال توفير دخل شهري ثابت مقابل عمل مناسب.



يشار إلى أن سوق باب المدينة الذي يعتبر المول الأكبر في مدينة الزرقاء يضم الكثير من العلامات التجارية العالمية والمحلية، وتتنوع الخدمات والمنتجات التي تقدمها هذه العلامات التجارية لتشمل كافة احتياجات الأسرة. كما يوفر سوق باب المدينة متنفساً للعائلات لقضاء أوقات ممتعة ضمن أجواء عائلية آمنة.

ويتبنى سوق باب المدينة نهجاً خاصاً في تطبيق المسؤولية المجتمعية عبر توفير العديد من فرص العمل للشباب الأردني للعمل مباشرة أو من خلال المحلات والعلامات التجارية التي تنضوي تحت مظلة المول.