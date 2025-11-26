لأول مرة في الأردن Cozmo.jo و Visa تطلقان خدمة Visa Click to Pay لتجربة دفع إلكترونية أسرع وأكثر أماناً

الوكيل الإخباري- أعلنت Cozmo.jo، المنصة الرائدة للتسوّق الإلكتروني في الأردن، بالتعاون مع فيزا، الشركة الرائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا المدفوعات، عن إطلاق خدمة Visa Click to Pay لتكون بذلك أول موقع تسوّق إلكتروني في الأردن يقدّم هذه التجربة الجديدة للدفع الإلكتروني، والتي تهدف إلى جعل عملية الشراء عبر الإنترنت أسرع وأسهل وأكثر أمانًا.

هذه الخطوة هي ثمار تعاون بين Cozmo.jo و Visa، لتتيح للعملاء إتمام عملية الدفع بلمسة واحدة فقط دون الحاجة إلى إدخال معلومات البطاقة في كل مرة، مما يوفّر تجربة سلسة وآمنة لجميع حاملي بطاقات Visa.



وفي هذه المناسبة صرّح السيد عماد البخاري، الرئيس التنفيذي في مجموعة THE Group: "نفخر بكوننا أوائل من يقدم خدمة Visa Click to Pay لعملائنا في الأردن، وهدفنا الدائم هو تبسيط تجربة التسوق الإلكتروني وتطويرها، وهذه الخطوة تشكّل إنجازًا جديدًا نحو توفير حلول دفع رقمية أكثر سرعة وأمانًا".



أضاف عصام الدالي، رئيس قطاع قبول المدفوعات لمنطقة شمال إفريقيا والمشرق وباكستان في شركة فيزا: "في فيزا، ينصب تركيزنا باستمرار على تجربة المستهلك. إن إطلاق خدمة “Visa Click to Pay” مع شريك رائد مثل Cozmo.jo هو دليل على التزامنا المشترك بالابتكار الذي يتمحور حول العميل. تقدّم هذه الخدمة الجديدة نهجًا متعدد الطبقات للأمان، حيث تعتمد على تقنيات الترميز لحماية البيانات الحساسة وتمنح المتسوقين في الأردن راحة البال. الأمر يتجاوز مجرد إجراء عملية شراء؛ إنه يتعلق بتوفير تجربة أسرع وأكثر ملاءمة وسلاسة من التصفح إلى الشراء، بما يعكس بساطة المدفوعات اللاتلامسية في العالم الرقمي. نحن فخورون بالعمل مع شركائنا لبناء اقتصاد رقمي آمن ومزدهر في الأردن والمنطقة الأوسع."



ويمكن لعملاء Cozmo.jo الآن استخدام خدمة Visa Click to Pay عند الدفع عبر الموقع والاستمتاع بتجربة دفع سلسة وآمنة وسريعة على مختلف الأجهزة والمتصفحات، وتعتمد الخدمة على تقنية التشفير (Tokenization) من Visa لحماية بيانات البطاقة وضمان أعلى مستويات الأمان في كل عملية شراء.



يأتي هذا الإطلاق ليؤكد على التزام Cozmo.jo المستمر في قيادة الابتكار الرقمي في قطاع التجزئة وتقديم تجربة تسوّق إلكتروني متميزة تجمع بين الراحة والثقة والجودة.



نبذة عن Cozmo.jo

تُعد Cozmo.jo المنصة الأولى للتسوّق الإلكتروني في الأردن، حيث توفّر تجربة شراء موثوقة وسلسة تضم آلاف المنتجات من أفضل العلامات التجارية المحلية والعالمية. وتستمر Cozmo.jo، التابعة لـTHE Group، في تقديم تجربة تسوّق رقمية متطورة ترتكز على الابتكار والجودة والخدمة المتميزة.