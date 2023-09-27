شراكة استراتيجية تُعيد رسم معالم الأمن الرقمي: تمكين تُحدث ثورة في مجالات الذكاء الصناعي والأمن السيبراني من خلال التأهيل والتشغيل

الوكيل الاخباري - تعمل شركة "تمكين" بلا هوادة لتحقيق أهدافها المتمثلة في تطوير التعليم والتدريب والتشغيل، وقد حققت خطوة مهمة في هذا الاتجاه من خلال المشاركة في فعاليات مؤتمر "dot cyber". تم خلال المؤتمر توقيع اتفاقية تعاون رئيسية مع شركتي "Security Matters" و"C&T CS"، والتي تُعتبران من بين كبرى شركات الـsecurity على مستوى العالم.



هذه الاتفاقية تسعى لإحداث تحول جذري في مجالات الـcyber security والAI، مع التركيز على تأهيل وتوظيف الكفاءات الشابة. كما تمتد الشراكة أيضاً مع شركة "Green Circle" التي تتخصص في نفس المجال، لتوسيع الأفق والوصول إلى أعلى مستويات التميز والإبداع.



الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية "تمكين" لتعزيز التكامل بين التعليم والتدريب والتشغيل، وتقديم فرص متعددة ومبتكرة للشباب الطموح. سيتم من خلال هذا التعاون تطوير برامج تدريبية متخصصة وورش عمل تعمل على بناء القدرات وتحسين المهارات في مجال الأمن السيبراني والذكاء الصناعي، مما سيُسهم في إعداد كوادر متميزة قادرة على مواجهة التحديات وتلبية احتياجات السوق العالمية.



تركز "تمكين" على استكشاف الطاقات والمواهب الشابة وتوجيهها نحو فرص العمل المتميزة، ومن خلال التعاون مع شركات رائدة مثل "Security Matters" و"C&T CS" و"Green Circle"، تستهدف الشركة تعزيز الابتكار والتميز في مجال الأمن السيبراني والذكاء الصناعي.



في ظل توجه العالم نحو الرقمنة والتكنولوجيا المتقدمة، تعتبر مبادرات مثل هذه ضرورية لتمويل وتطوير البحث العلمي وتقديم حلول فعّالة تواكب التطورات الحديثة وتحقق التنمية المستدامة في مجال الأمن الإلكتروني والذكاء الصناعي. وتمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تحقيق هذه الأهداف وتعزيز دور "تمكين" كرائد في تطوير التعليم والتدريب والتشغيل، وفي سياق متصل تعمل تمكين على تطوير أول منصة في الوطن العربي تستعين بالذكاء الاصطناعي للبحث عن فرص العمل، وذلك ضمن سلسلة من مبادراتها.



حيث صرح الدكتور رامي شاهين رئيس مجلس إدارة " تمكين" تمثل هذه الاتفاقيات فرصة ذهبية للشباب الأردني، حيث ستُتيح الفرصة لتأهيل وتوظيف عدد كبير منهم في مجالات الأمن الرقمي والذكاء الاصطناعي. تعمل شركة "تمكين" بشكل مستمر على تحقيق هذه الأهداف من خلال تقديم برامج تدريبية متطورة وفرص عمل متميزة تلبي احتياجات السوق المحلية والإقليمية.



إن الاستثمار في تطوير مهارات الشباب وتوجيه طاقاتهم نحو مجالات حديثة ومتقدمة مثل الأمن السيبراني والذكاء الصناعي يُعد أمرًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للأردن في الساحة الدولية، وهو ما تسعى إليه شركة "تمكين" من خلال مبادراتها وبرامجها المتنوعة.

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