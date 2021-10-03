شراكة بين بنك ستاندرد تشارترد وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لتمكين المرأة في مكان العمل

الوكيل الاخباري -

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وقع بنك ستاندرد تشارترد الأردن على وثيقة "المبادئ العالمية المعنية بتمكين المرأة"، مبادرة من قبل كل من الميثاق العالمي للأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والتي تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في مكان العمل والسوق والمجتمع المحلي فضلاً عن الآثار الإيجابية الهائلة على إنتاجية العمل.حيث أن بنك ستاندرد تشارترد يلتزم بتمكين المرأة لانها عنصراً رئيسياً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، ويسعى البنك بشكل مستمر على تمكين المرأة في مختلف القطاعات وجميع المستويات في المجتمع.ويعتبر ذلك جزءاً من الأهداف والاستراتيجيات والمبادرات التي تعزز التنمية المستدامة على مستوى المجتمع. ويعكس انضمام بنك ستاندرد تشارترد الأردن إلى مجتمع المبادئ العالمية المعنية بتمكين المرأة التزامه المتواصل وإيمانه الكبير بتمكين المرأة على كافة مستويات الشركة وسوق العمل، بما في ذلك دعمها وتطوير قدراتها للوصول إلى مناصب قيادية ومحاربة كافة أشكال التمييز.وتعليقا علىهذه الاتفاقية علق السيد مهند مكحل، المدير الإقليمي لبنك ستاندرد تشارترد الأردن قائلا:"نحن سعداء جدا بهذه المبادرة وعلى ثقة بأن التعاون بيننا سيكون ناجحا وطويلا. حيث أننا في بنك ستاندرد تشارترد ملتزمون ببناء خطة عمل شاملة تمكن المرأة من خلال تسليط الضوء على إنجازاتها وتحدي كل من التحيزات والقوالب النمطية وعدم المساواة بين الجنسين".وقالت السيدة نورا قسطنطين، مديرة الموارد البشرية لبنك ستاندرد تشارترد الشرق الأوسط (باستثناء الإمارات): " تعد المساواة بين الجنسين أمرا أساسيا لنجاح مصرفنا والمجتمع ككل، ونحن نؤمن بشدة بالمساواة بين الجنسين ونفخر بالقول أن ما يقرب من نصف موظفينا هن من الإناث بتمثيل متساوي عبر جميع الأقسام والمستويات".وبدوره قال السيد زياد شيخ، ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن، "نرحب بالتزام بنك ستاندرد تشارترد. القطاع الخاص له دور أساسي في دعم تمكين المرأة الاقتصادي وفي تشجيع استثمارات مالية تستجيب إلى النوع الاجتماعي مما سيؤدي إلى نتائج إيجابية على مستوى المنزل والوطن."هيئة الأمم المتحدة للمرأة تتشارك مع شركات في الأردن للزيادة من السياسات الفعالة التي تشجع المرأة على المشاركة الاقتصادية والتغلب على الفجوة الجندرية في أماكن العمل. هذه المبادرة مدعومة من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي – سيدا، تحت إطار البرنامج الإقليمي للأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية "تعزيز فرص العمل المنتجة والعمل اللائق للمرأة في الأردن".