شركة الوصل لتجارة السيارات – جيلي الأردن تنظم إفطارًا خيريًا في معرضها بشارع مكة

وأكد زيد العبدالات، الرئيس التنفيذي لشركة الوصل لتجارة السيارات – جيلي الأردن، حرص الشركة على دعم المبادرات الخيرية، مشيرًا إلى أن هذه الفعالية تعكس التزام جيلي الأردن بالمسؤولية الاجتماعية وتعزيز قيم التكافل والتراحم خلال الشهر الفضيل.
من جانبه، شدد جورج أدم، المدير العام لشركة الوصل لتجارة السيارات – جيلي الأردن، على أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات، التي تسهم في إدخال الفرح إلى قلوب الأطفال وتعزز روح التآخي والتواصل المجتمعي.
وشهد الإفطار حضور عدد من موظفي الشركة والمتطوعين، الذين تفاعلوا مع الأطفال وساهموا في نشر أجواء الفرح والمودة، تأكيدًا على التزام الشركة بدورها الإنساني والمجتمعي.
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