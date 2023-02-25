شركة سنيورة للصناعات الغذائية توقع اتفاقية استراتيجية مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية

الوكيل الإخباري - في إطار الخطة الاستراتيجية لشركة سنيورة للصناعات الغذائية وسعيها الحثيث للتوسع في الأسواق الاقليمية والعالمية، قام السيد طارق بن عمر العقاد رئيس مجلس إدارة شركة سنيورة للصناعات الغذائية-السعودية التابعة لشركة سنيورة للصناعات الغذائية - الأردن بتوقيع اتفاقية مع المهندس ماجد بن رافد العرقوبي الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" لتخصيص طويل المدى لقطعة أرض في المنطقة الصناعية الثانية في مدينة جدة السعودية بمساحة25,000 مترمربع لتمكين شركة سنيورة من بناء مصنع جديد ومتكامل لتصنيع كافة أنواع اللحوم المبردة والمجمدة، ويقدر حجم هذا الاستثمار140 مليون ريال سعودي (37 مليون دولار أمريكي).

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جاء ذلك على هامش مشاركة شركة سنيورة في معرض Gulfood المقام في دبي ما بين 20-24 فبراير الجاري، وهو أكبر حدث سنوي لتوريد الأغذية والمشروبات في العالم.



من جهته رحب المهندس ماجد بن رافد العرقوبي الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" بالشراكة مع شركة سنيورة للصناعات الغذائية عبر تمكين إنشاء مصنعها الأول في السعودية، وذلك تماشياً مع جهود "مدن" بالإسهام نحو تعزيز الأمن الغذائي والتفاعل مع طموحات المملكة بهذا الشأن. مشيراً في الوقت ذاته إلى أهمية مثل هذه الشراكات على تنمية الاقتصاد ونقل المعرفة وخلق فرص عمل جديدة في السوق السعودي.



وصرح السيد طارق بن عمر العقاد رئيس مجلس إدارة شركة سنيورة للصناعات الغذائية أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الشركة للتوسع في الأسواق الاقليمية وتحديداً في السوق السعودي الأكبر في المنطقة لزيادة مبيعات الشركة وحصتها السوقية مما سيعزز من مكانتها وايراداتها وارباحها في المرحلة القادمة عبر انشاء مصنع جديد ومتكامل في السعودية.

وأضاف السيد العقاد أن شركة سنيورة اليوم تحتل الحصة السوقية الأكبر في السوقين الأردني والفلسطيني وتسعى لتحقيق الموقع الريادي في الأسواق الإقليمية وخاصة في أسواق الخليج كإحدى الشركات الصناعية الرائدة في المنطقة ضمن قطاع الصناعات الغذائية.



من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة سنيورة السيد مجدي الشريف أن الشركة تسعى من وراء هذا الاستثمار الى نقل خبراتها الى المملكة العربية السعودية، حيث أن عمر سنيورة في مجال الصناعات الغذائية تجاوز المائة عام، وكذلك الى خلق ما يزيد عن 200 فرصة عمل جديدة في سوق العمل السعودي، مشيراً أن اكتمال المرحله الاولى للمشروع متوقع في النصف الثاني من عام 2024، وأن حجم الانتاج السنوي المتوقع للمصنع عند اكتماله ٢٠ الف طن، وان معدل التصدير المتوقع سيصل الى 20% من سعه المصنع الانتاجية.











وسنيورة هي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة عمان (ASE: SNRA).

وهي الرائدة لصناعة اللحوم في المنطقة، حيث تقوم بالانتاج من خلال أربعة مصانع مجهزة بأفضل التقنيات العالمية في فلسطين والأردن والإمارات وتركيا. وتنتج ما يزيد عن 100 صنف من اللحوم المبردة والمعلبة والمجمدة، بالاضافة الى منتجات نباتية بديل اللحوم بإسم "بديل"، وهو منتج نباتي خالي من الصويا والجلوتين ويضم أربعة اصناف وهي البرجر والمفروم والصوصج والنجتس.

للمزيد من المعلومات: www.siniorafood.com