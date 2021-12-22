شركة قونية العقارية توقع اتفاقية تسويق حصري مع شركة التلال الوطنية العقارية وتطلقان مشروع مدينة العلا

الوكيل الاخباري -

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وقعت شركة قونية للتطوير وإدارة العقارات مع شركة التلال الوطنية العقارية اتفاقية تسويق حصري لمشروع "مدينة العُلا"،وتأتي أراضي "مدينة العُلا " من ضمن أكبر مشاريع تطوير الأراضي التي تشهدها منطقة الطنيب من جهة الشرق لطريق المطار حيث يقع المشروع.وتتألف مدينة العلا من ١٩٧ قطعة سكنية و١٢ قطعة تجارية، تتراوح المساحات من ٥٠٠ م٢ إلى ٩٠٠ م٢ ومساحات كبيرة للخدمات والحدائق، وشوارع معبدة بالكامل، بالإضافة إلى بنية تحتية بأعلى المواصفات والمقاييس الهندسية.هذا وحضر لتوقيع الاتفاقية ممثلا عن شركة التلال الوطنية العقارية الدكتور حسين منكو، وممثلا عن شركة قونية للتطوير وإدارة العقارات المهندس. أنيس حلواني مدير عام الشركة.