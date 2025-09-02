البنك العربي الراعي الاستراتيجي لمنتدى اتحاد المصارف العربية " توظيف الذكاء الاصطناعي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"

الوكيل الإخباري- قدم البنك العربي رعايته الاستراتيجية لفعاليات منتدى «توظيف الذكاء الاصطناعي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: الفرص، المخاطر، والمسار المستقبلي»، والذي أقيم تحت رعاية معالي الدكتور عادل شركس، محافظ البنك المركزي الأردني، وبتنظيم من قِبل اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي الأردني وجمعية البنوك في الأردن، حيث استقطب المنتدى نخبة من صناع القرار والخبراء والمتخصصين في القطاع المالي والمصرفي، الى جانب ممثلين عن المصارف المركزية والمؤسسات التنظيمية والرقابية من عدد من الدول العربية.

ويشمل المنتدى الذي يعقد على مدار يومي 1 و 2 ايلول مجموعة من الجلسات الحوارية من قبل المصارف المركزية والتجارية على حد سواء، وقد تضمنت المواضيع التي تم تناولها: الذكاء الاصطناعي ومستقبل مكافحة الجرائم المالية، والأنظمة المالية الذكية، الكفاءة والإدارة الذكية للمخاطر، والأمن السيبراني والمرونة الرقمية في بيئة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والجرائم المالية الرقمية ودور التقنيات الناشئة، والذكاء الاصطناعي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتكنولوجيا التنظيمية والابتكار الإشرافي.