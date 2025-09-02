البنك العربي الراعي الاستراتيجي لمنتدى اتحاد المصارف العربية " توظيف الذكاء الاصطناعي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"

ويشمل المنتدى الذي يعقد على مدار يومي 1 و 2 ايلول مجموعة من الجلسات الحوارية من قبل المصارف المركزية والتجارية على حد سواء، وقد تضمنت المواضيع التي تم تناولها: الذكاء الاصطناعي ومستقبل مكافحة الجرائم المالية، والأنظمة المالية الذكية، الكفاءة والإدارة الذكية للمخاطر، والأمن السيبراني والمرونة الرقمية في بيئة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والجرائم المالية الرقمية ودور التقنيات الناشئة، والذكاء الاصطناعي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتكنولوجيا التنظيمية والابتكار الإشرافي.
وتأتي رعاية البنك الاستراتيجية ومشاركته في هذا المنتدى في إطار دعمه المتواصل للجهود الإقليمية والدولية في تعزيز ومكافحة الجرائم المالية، وامتداداً لجهود البنك في مواكبة أفضل الممارسات والتوصيات الدولية في مجال الامتثال، والمساهمة في تعزيز الحوار وتبادل الخبرات حول التحديات والفرص المستقبلية التي يطرحها توظيف التقنيات الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، في تعزيز منظومة مكافحة الجرائم المالية.
-
أخبار متعلقة
-
سامسونج توسّع نطاق خدمة الإدارة عن بُعد للأجهزة المنزلية عالمياً لتعزيز تجربة العملاء
-
مركز زين للرياضات الإلكترونية ينظم بطولة "فورتنايت" على مستوى الشرق الأوسط
-
كابيتال بنك راعياً رئيسياً لمنتدى "توظيف الذكاء الاصطناعي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"
-
74 فرع لومي ماركت في خدمتك في محطات المناصير
-
سامسونج تكشف عن ‘Galaxy Buds3 FE’ بتصميم أيقوني وصوت محسّن ودمج مع تقنيات ‘Galaxy AI’
-
البنك العربي يعقد سلسلة محاضرات توعوية للشباب حول الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد
-
The Domain تنظيم مؤتمر وحفل ختام مسابقة علماء الغد 2025
-
بنك الأردن يعزز التعاون التجاري بين الأردن وسورية من خلال مشاركته في معرض دمشق الدولي 2025