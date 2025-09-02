مدرسة حقلية خاصة بالزراعة المائية في إربد

الوكيل الإخباري- نفذ قسم الإرشاد الزراعي في مديرية زراعة إربد، اليوم الثلاثاء، الجلسة السابعة للمدرسة الحقلية الخاصة بالزراعة المائية.

وقال مدير زراعة إربد، الدكتور عبدالحافظ أبو عرابي، إن هذه الجلسة تعتبر محطة مهمة في إطار تعزيز المعرفة التطبيقية لدى المزارعين حول تقنيات الزراعة المائية الحديثة، بما يسهم في تحسين الإنتاجية وترشيد استخدام الموارد المائية، ويتناسب مع التوجهات الوطنية نحو الأمن الغذائي والاستدامة.