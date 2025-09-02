مدرسة حقلية خاصة بالزراعة المائية في إربد

وقال مدير زراعة إربد، الدكتور عبدالحافظ أبو عرابي، إن هذه الجلسة تعتبر محطة مهمة في إطار تعزيز المعرفة التطبيقية لدى المزارعين حول تقنيات الزراعة المائية الحديثة، بما يسهم في تحسين الإنتاجية وترشيد استخدام الموارد المائية، ويتناسب مع التوجهات الوطنية نحو الأمن الغذائي والاستدامة.
وتضمنت فعاليات الجلسة الحديث عن مفهوم الزراعة المائية، ومميزات ومحددات الزراعة المائية، مقارنة بين الزراعة المائية والتقليدية من حيث الكلف وكميات الإنتاج، ونظم الزراعة المائية المناسبة للأصناف الزراعية، وعرض نموذج لأنظمة المائية المستخدمة في الأردن.
-
أخبار متعلقة
-
وزير السياحة: خطط لتطوير المواقع الأثرية في الكرك
-
محافظ الزرقاء يؤكد أهمية القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية
-
الجرائم الإلكترونية تحذر من المعالج الروحاني .. ما القصة ؟
-
الشواربة يفتتح مشروع الأعمال الفنية في الممر التاريخي
-
رئيس الوزراء يستقبل رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي
-
حجازين يلتقي ممثلي القطاع السياحي والمجتمع المحلي في مادبا
-
وزير الإدارة المحلية يتفقد واقع الخدمات في بلدية حسبان
-
التعليم العالي تحدد معدل قبول الطب البشري وطب الأسنان