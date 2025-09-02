الثلاثاء 2025-09-02 10:57 م
 

مدرسة حقلية خاصة بالزراعة المائية في إربد

ا
جانب من الفعاليات
 
الثلاثاء، 02-09-2025 09:40 م

الوكيل الإخباري- نفذ قسم الإرشاد الزراعي في مديرية زراعة إربد، اليوم الثلاثاء، الجلسة السابعة للمدرسة الحقلية الخاصة بالزراعة المائية.

اضافة اعلان


وقال مدير زراعة إربد، الدكتور عبدالحافظ أبو عرابي، إن هذه الجلسة تعتبر محطة مهمة في إطار تعزيز المعرفة التطبيقية لدى المزارعين حول تقنيات الزراعة المائية الحديثة، بما يسهم في تحسين الإنتاجية وترشيد استخدام الموارد المائية، ويتناسب مع التوجهات الوطنية نحو الأمن الغذائي والاستدامة.


وتضمنت فعاليات الجلسة الحديث عن مفهوم الزراعة المائية، ومميزات ومحددات الزراعة المائية، مقارنة بين الزراعة المائية والتقليدية من حيث الكلف وكميات الإنتاج، ونظم الزراعة المائية المناسبة للأصناف الزراعية، وعرض نموذج لأنظمة المائية المستخدمة في الأردن.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

اقتصاد محلي الأردن.. قطاع صناعة الأثاث يوفر 8 آلاف فرصة عمل

ل

أخبار محلية وزير السياحة: خطط لتطوير المواقع الأثرية في الكرك

محافظ الزرقاء يؤكد أهمية القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية

أخبار محلية محافظ الزرقاء يؤكد أهمية القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية

الأرصاد الجوية تشارك في منتدى التعاون العربي الصيني

الطقس الأرصاد الجوية تشارك في منتدى التعاون العربي الصيني

الجرائم الإلكترونية تحذر من المعالج الروحاني .. ما القصة ؟

أخبار محلية الجرائم الإلكترونية تحذر من المعالج الروحاني .. ما القصة ؟

الشواربة يفتتح مشروع الأعمال الفنية في الممر التاريخي

أخبار محلية الشواربة يفتتح مشروع الأعمال الفنية في الممر التاريخي

ا

أخبار محلية مدرسة حقلية خاصة بالزراعة المائية في إربد

رئيس الوزراء يستقبل رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي

أخبار محلية رئيس الوزراء يستقبل رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي



 
 





الأكثر مشاهدة