الثلاثاء 2025-09-02 02:27 م
 

13 شهيدا بينها 3 أطفال نتيجة التجويع في غزة

تشييع جثمان شهيد خارج مستشفى الشفاء في مدينة غزة
الثلاثاء، 02-09-2025 12:44 م
الوكيل الإخباري-   استشهد 13 فلسطينيا، بينهم 3 أطفال، في قطاع غزة نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الـ24 الماضية.اضافة اعلان


وارتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 361 شهيدا، من بينهم 130 طفلا.

ومنذ إعلان تصنيف المجاعة في قطاع غزة من قبل (IPC) بتاريخ 22 آب 2025، سُجّلت 83 حالة وفاة، من بينها 15 طفلا.
 
 
