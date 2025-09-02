13 شهيدا بينها 3 أطفال نتيجة التجويع في غزة

وارتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 361 شهيدا، من بينهم 130 طفلا.
ومنذ إعلان تصنيف المجاعة في قطاع غزة من قبل (IPC) بتاريخ 22 آب 2025، سُجّلت 83 حالة وفاة، من بينها 15 طفلا.
