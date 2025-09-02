وزير الإدارة المحلية يتفقد واقع الخدمات في بلدية حسبان

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، اليوم الثلاثاء، واقع الخدمات في بلدية حسبان، واطلع على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق البلدية.

والتقى المصري، خلال زيارته في مبنى البلدية رئيس لجنة البلدية حسان العلي، حيث استمع إلى شرح مفصل حول الإجراءات الإدارية والمالية والخدمية المتبعة في البلدية، والخطط الهادفة إلى تحسين مستوى الأداء ورفع كفاءة الخدمات.