الثلاثاء 2025-09-02 09:20 م
 

وزير الإدارة المحلية يتفقد واقع الخدمات في بلدية حسبان

جانب من الجولة
 
الثلاثاء، 02-09-2025 08:40 م

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، اليوم الثلاثاء، واقع الخدمات في بلدية حسبان، واطلع على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق البلدية.

والتقى المصري، خلال زيارته في مبنى البلدية رئيس لجنة البلدية حسان العلي، حيث استمع إلى شرح مفصل حول الإجراءات الإدارية والمالية والخدمية المتبعة في البلدية، والخطط الهادفة إلى تحسين مستوى الأداء ورفع كفاءة الخدمات.


وتجول الوزير في عدد من المناطق التابعة للبلدية، للوقوف على واقع النظافة والخدمات العامة، مؤكداً ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية وتعزيز كفاءة إدارتها، والاهتمام بواقع الطرق والمشاريع الخدمية، إضافة إلى أعمال تصريف مياه الأمطار ومجاري الأودية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ويعزز دور العمل البلدي في تلبية احتياجات المجتمع المحلي.

 
 
