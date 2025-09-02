رئيس الوزراء يستقبل رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي

الثلاثاء 2025-09-02 10:56 م
 

الثلاثاء، 02-09-2025 09:19 م
الوكيل الإخباري- استقبل رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسَّان، في مكتبه بدار رئاسة الوزراء، اليوم الثلاثاء، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغه برنده، والوفد المرافق له.اضافة اعلان


وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الأردن والمنتدى، حيث جرى التأكيد على أهميَّة استضافة المملكة لمنتدى المستقبل 2025، بتنظيم من المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، وبالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي.

وجرى التأكيد أيضاً على أهميَّة الموضوعات التي يبحثها المنتدى الذي انطلقت أعماله اليوم برعاية سموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني، وليّ العهد، وتستمر فعاليّّاته على مدى يومين.

وحضر اللقاء وزير الاقتصاد الرَّقمي والرِّيادة المهندس سامي السميرات.
 
 
