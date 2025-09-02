الثلاثاء 2025-09-02 09:19 م
 

حجازين يلتقي ممثلي القطاع السياحي والمجتمع المحلي في مادبا

الثلاثاء، 02-09-2025 08:55 م
الوكيل الإخباري-  التقى وزير السياحة والآثار، الدكتور عماد حجازين، في معهد مادبا لفن الفسيفساء والترميم، ممثلين عن القطاع السياحي والجمعيات وأبناء المجتمع المحلي، بحضور محافظ مادبا حسن الجبور وعدد من مسؤولي المحافظة، للاستماع إلى أبرز التحديات التي تواجه السياحة في المحافظة.اضافة اعلان


وأكد حجازين أن مادبا أثبتت مكانتها كوجهة سياحية رائدة بما تمتلكه من مقومات تاريخية ودينية وثقافية، لافتاً إلى المشاريع التي نفذتها الوزارة لتطوير البنية التحتية والخدمات.

وأشار إلى توجه الوزارة نحو أسواق سياحية جديدة في آسيا وأفريقيا والسوق العربي، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع البلديات والجامعات والمؤسسات المحلية لترسيخ مكانة مادبا كمركز عالمي لفن الفسيفساء.

وعلى هامش الزيارة، التقى حجازين عدداً من السياح وتبادل معهم الحديث حول تجربتهم في مادبا، مستمعاً إلى آرائهم وتوصياتهم، حيث أكد أن "آراء الزوار تمثل مرآة حقيقية لجودة خدماتنا، وهي نقطة انطلاق أساسية لتطوير المنتج السياحي بما يلبي توقعاتهم ويعزز مكانة الأردن كوجهة مفضلة".

كما استمع حجازين إلى مقترحات وملاحظات العاملين في القطاع والجمعيات، مشدداً على حرص الوزارة على إشراك المجتمع المحلي في المشاريع السياحية بما يسهم في زيادة الدخل وتوفير فرص العمل، ومبيناً أن الوزارة ستواصل متابعة هذه المقترحات من خلال زيارات دورية إلى المحافظة.
 
 
