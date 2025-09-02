الأرصاد الجوية تشارك في منتدى التعاون العربي الصيني

10:23 م

الوكيل الإخباري- شاركت إدارة الأرصاد الجوية، في منتدى التعاون العربي–الصيني للأرصاد الجوية، في مدينة يينشوان الصينية، يومي 28 و29 آب، بمشاركة عدد من مديري الأرصاد الجوية من الدول العربية. اضافة اعلان





وبحسب بيان للأرصاد اليوم الثلاثاء، ناقش المنتدى التحديات المستقبلية التي تواجه القطاع في ظل تزايد حدة وتواتر الظواهر الجوية المتطرفة المرتبطة بالتغيرات المناخية، كالفيضانات والجفاف وموجات الحر والعواصف الغبارية، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون العربي–الصيني في هذا المجال.



وعلى هامش المنتدى، عقد مدير الأرصاد رائد آل خطاب، لقاءً ثنائياً مع نظيره الصيني، تم خلاله الاتفاق على إطلاق برنامج البحث والتطوير المشترك لنظام الإنذار المبكر "MAZU"، بهدف تطوير القدرات الوطنية في مجال التنبؤ بالظواهر الجوية المتطرفة والمخاطر المناخية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تعزيز منظومة حماية الأرواح والممتلكات في الأردن.



كما تم الاتفاق على تعزيز أطر التعاون في مجال التدريب، حيث ستقدم هيئة الأرصاد الصينية دورتين متخصصتين للأردن في مجالي الإنذار المبكر ومراقبة الأنظمة الجوية العنيفة والتنبؤ بها.



وشارك في المنتدى مدير الأرصاد الصيني، ورئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إلى جانب مديري الأرصاد الجوية في مصر، العراق، قطر، المغرب، اليمن، السعودية، ليبيا، الإمارات، وجزر القمر.



يشار إلى أن نظام الإنذار المبكر "MAZU" هو مبادرة عالمية أطلقتها هيئة الأرصاد الجوية الصينية بالتعاون مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في تموز الماضي، لدعم الدول في مواجهة الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية.

