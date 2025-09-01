ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الاثنين

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، الاثنين، عند 70.10 دينارًا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 67.60 دينارًا لجهة الشراء.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14، لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 80.10 و62.50 و47.30 دينارًا على التوالي.
