شركة ThinkBIG Creative and Marketing تحتفل بمرور 20 عاماً على تأسيسها بحفل إفطار رمضاني فاخر

وبهذه المناسبة، أعرب رامي دوحل، المدير التنفيذي للشركة، عن سعادته بتنظيم هذا الحفل الذي تزامن مع احتفاء الشركة بمرور عشرين سنة على تأسيسها "نحتفل هذا العام بمرور عشرون سنة على تأسيس ThinkBIG، ولا نجد طريقة أجمل لمشاركة هذه المناسبة سوى باللقاء مع شركاء نجاحنا الذين ساهموا في رحلتنا المميزة."
من جانبها، قالت كارمن سلايطة، المدير الإداري “نسعى دائمًا في ThinkBIG إلى تعزيز التواصل مع عملائنا، مستغلين المناسبات السعيدة والمباركة مثل شهر رمضان، للتعبير عن تقديرنا لولائهم وثقتهم الدائمة بنا." ولطالما كان موظفونا الركيزة الأساسية لنجاحنا، نحن فخورون للغاية بوجود فريق عمل متميز ومتفانٍ يعمل بجد لتحقيق أهدافنا المشتركة."
تأسست شركة ThinkBIG للتصميم والتسويق في عام 2005، وتخصصت في تقديم حلول إبداعية ومبتكرة في مجالات التصميم والتسويق الرقمي. على مدار عشرين سنة، نجحت الشركة في بناء سمعة طيبة بفضل فريقها المتميز وخدماتها عالية الجودة التي تلبي احتياجات عملائها في مختلف القطاعات.
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