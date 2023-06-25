"طلبات مارت" تحتفي بالذكرى السنوية الثالثة مع عملائها بالعديد من العروض الاستثنائية والجوائز القيمة

الوكيل الإخباري - أطلقت شركة "طلبات" الأردن، المنصة الرائدة وشريك الحياة اليومي في مجال خدمات طلب وتوصيل الطعام ومواد البقالة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حملة احتفالية بمناسبة الذكرى الثالثة لانطلاق خدمة التجارة الإلكترونية السريعة للبقالة من "طلبات"، خدمة "طلبات مارت"، تشارك العملاء من خلالها فرحتها بهذا الإنجاز الجديد لها على طريقتها الخاصة، وتقدم لهم معها قيمة مضافة.

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وفي إطار الحملة، سيحظى العملاء بفرصة الاستفادة من مجموعة واسعة ومتنوعة من العروض المميزة التي ستتاح لهم عبر تطبيق "طلبات"، فضلاً عن فرصة الفوز بالعديد من الجوائز القيمة التي ستقدمها الشركة بالتعاون مع شبكة شركائها، إلى جانب فرصة المشاركة في الفعاليات والأنشطة التي تنفذها على مدار شهر تموز ضمن جناحها الذي تقيمه في سيتي مول، والتي ستنطوي على الهدايا الرمزية والجوائز المتنوعة التي تهديهم إياها بأجواء ممتعة.



ومن خلال الحملة، تضع "طلبات" الأردن العملاء على موعد مع الفوز بسيارتين جديدتين تقدمهما لفائزين اثنين من أصحاب الحظ السعيد المؤهلين، وذلك لدى شراء أي من منتجات "كوكاكولا" و"لويال" عبر التطبيق خلال شهر تموز، فيما ستقدم فرصة ربح الذهب بواقع 12 ليرة ذهبية موزعة على 12 فائزاً، وذلك لدى شراء أي من منتجات شركة "كتكو" عبر التطبيق خلال شهر تموز. ومن المخطط له أن يتم الكشف في الحادي والثلاثين من تموز عن أسماء الفائزين الذين سيقع الاختيار عليهم بموجب سحب سينفذ تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة حسب الأصول، وضمن أجواء احتفالية مفعمة بأنغام الموسيقى في جناح الشركة المقام في سيتي مول.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، أعرب مدير عام "طلبات مارت" الأردن، خالد سيف، عن سعادته بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة للخدمة، قائلاً: "فخورون بهذا الإنجاز الذي يسعدنا الاحتفاء به مع عملائنا الكرام من خلال حملتنا التي تعبر عن التزامنا بالابتكار في كل ما نقوم به ونقدمه، والذي يرافق التزامنا بتأمين أقصى مستويات الراحة والجودة لمستخدمي تطبيقنا الذين نشكر لهم ثقتهم بنا، والشكر موصول لشركائنا في كوكاكولا ولويال وكتكو، والذين لم يدخروا جهداً لمساندتنا ومشاركتنا هذه المناسبة الغالية. "



وتعد هذه الاحتفالية واحدة من البرامج والطرق العديدة التي تتفاعل بها "طلبات" الأردن وتحتفي من خلالها مع عملائها ومستخدمي تطبيقها في المملكة، مجسدةً عبرها سعيها الدائم لتعزيز علاقتها الودية والوثيقة التي تربطها معهم، كما تبرهن مجدداً على حرصها المستمر على منحهم تجارب مميزة لا تضاهى استكمالاً لخدماتها الاستثنائية التي تقدمها لهم.