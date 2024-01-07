طلبات مارت تكشف عن أكثر مشتريات البقالة تفضيلاً والمنتجات الأكثر طلباً لعام 2023 في الأردن

الوكيل الإخباري - في ختام العام 2023، كشفت طلبات عن أكثر مشتريات البقالة تفضيلاً وأكثر المنتجات طلباً ضمن "طلبات مارت"، خدمة التجارة الإلكترونية السريعة للبقالة لديها، مسلطة الضوء على مدة جمع وتجهيز الطلبات، ومدى نجاح قطاع البقالة خلال عام 2023 في الأردن، خاصة في ظل ما تقدمه طلبات مارت للعملاء، من عملية تسوق عصرية، دون عناء الوصول للمتاجر المفضلة، أو البحث عن مواقف للاصطفاف، أو حتى البحث عن الاحتياجات المنزلية المطلوبة داخل المحال التجارية، والوقوف في طابور دفع الحساب، وغيرها خلال عام 2023 في الأردن.

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أكبر طلب بقالة لعام 2023



سجلت طلبات مارت في الأردن أكبر طلب بقالة لعام 2023 بتاريخ 4 حزيران، وذلك بقيمة 737 ديناراً أردنياً، وهي القيمة التي تجاوزت الأرقام القياسية لطلبات مارت.



أكبر طلب من قبل عميل واحد



العملاء المخلصون هم دائماً موضع تقدير. رصدت طلبات مارت طلب عميل واحد لما يقارب 477 طلب بقالة في 2023. ويعتبر هذا أكبر عدد من طلبات البقالة لعميل واحد في الأردن.



أكثر المنتجات رواجاً



كون تفضيلات العملاء تتطور وتتنوع باستمرار، فقد حققت الطماطم في الأردن مبيعات بقيمة 13 ألف دينار وتم بيع الكمية المشتراة بسرعة فائقة.



الفئات الأكثر طلباً



بغض النظر عن الوقت، وبغض النظر عن وجبة اليوم، فقد كانت الفئة الأكثر طلباً هي الوجبات الخفيفة المالحة في الأردن، حيث بيعت منها ما يقارب 20 ألف سلعة.



وقت زيادة الطلب



وخلال تحليل البيانات لعام 2023، فقد تبين أن عدد الطلبات كان يزداد على طلبات مارت بحلول الساعة الثانية ظهراً.



وقت الجمع والتجهيز



بالنظر إلى أن فريق طلبات مارت يسعى لتجهيز طلبات العملاء بسرعة فائقة، فقد سجلت طلبات مارت وقتاً قياسياً كمعدل زمني متوسط لجمع وتجهيز الطلبات، تمثل بأقل من 3 دقائق،

ومع توسع شبكة مراكز التوزيع "Dark Stores" التابعة لـ طلبات مارت البالغ عددها 14 مركزاً في الأردن، فإن طلبات مارت، تستمر بدعم الشركات المحلية وتسهيل عملية شراء وتوصيل البقالة واحتياجات المنزل لعتبة باب العملاء.



وتضم واجهة طلبات مارت مخزونًا في المتوسط يزيد على 7000 منتج، في أكثر من 100 مركز توزيع، في ثماني دول. وتعِد طلبات مارت بإيصال مشتريات البقالة طوال اليوم على مدار الأسبوع خلال 20 دقيقة. مع تزايد مستمر في تشكيلات السلع والمنتجات والمتاجر والطلبات، فإن طلبات مارت تتطور دائماً - وقد شهدت في الواقع تحسنًا بنسبة 65% من حيث التخزين الكامل للسلع التي يحتاجها العملاء على أساس يومي، مقارنةً بالعام الماضي.



وخلف الكواليس لكل هذه الإحصائيات، توجد مراكز توزيع فقط، وهي ذات مواقع استراتيجية تساعد فريق العمل وموظفي طلبات مارت وسائقي التوصيل على توصيل الطلبات بسرعة وكفاءة، بالإضافة إلى التكنولوجيا المحسنة التي تسمح بدقة المخزون، مما يساعد موظفي طلبات مارت على جمع وتجهيز الطلبات خلال دقائق معدودة. وبالإضافة إلى ذلك، تحسنت جودة المنتجات الطازجة بشكل كبير، وذلك بفضل فرق جودة الأغذية وسلامتها المتخصصة التي تجري عمليات تفتيش منتظمة لجميع العناصر للتأكد من جودتها، بما في ذلك المنتجات الطازجة مثل اللحوم والخضروات والفواكه وغيرها عند استلام المخزون، وكذلك قبل تسليم الطلبات لسائقي التوصيل.



الوصفة السرية لنجاح طلبات مارت تكمن في التزامها في فهم العملاء وتحسين التكنولوجيا لتلبية احتياجات العملاء المتطورة والمتغيرة باستمرار. وتتمحور مهمة طلبات مارت باختصار حول: الاستفادة من التكنولوجيا المحسنة والموارد المحلية لتقديم تجربة تسوق استثنائية وشخصية تواكب سرعة الحياة اليومية للمجتمع. ولا طلبات مارت خدمة فحسب؛ إنها تعمل بشكل فاعل على تشكيل مستقبل قطاع البقالة عبر الإنترنت.



ويمكن للعملاء طلب احتياجاتهم من طلبات مارت عبر تحميل تطبيق طلبات من متجر أبل وجوجل بلاي ومتجر برامج هواوي.

