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الخميس، 28-10-2021 09:35 ص

على هامش المؤتمر يوقع المركز الأردني للتصميم والتطوير ويفعل العديد من اتفاقيات التعاون

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الوكيل الاخباري - حسب توجه واستراتيجية المركز الأردني للتصميم و التطوير (جودبي) في تنويع منتجاته وخدماته لتشمل تطبيقات الثوره الصناعيه الرابعة جرى على هامش معرض ومؤتمر الذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني AIDTSEC 2021، توقيع وتفعيل عدد من اتفاقيات التعاون وتبادل الخبرات مع مجموعه من الجامعات و الشركات المتخصصة في هذه المجالات حيث تم توقيع اتفاقية تعاون مع جامعة الحسين التقنيه في مجال الواقع الإفتراضي ،تم بموجبها الاتفاق على الاستفاده من مختبر الواقع الافتراضي المقدم من المركز لأغراض تدريب و تأهيل طلاب الجامعة على هذه التقنيه الحديثه على ان يستفيد المركز من الخبرات التي سيتم تدريبها لتأهيلهم لسوق العمل والاستفاده من مشاريع الطلاب في هذا المختبر.اضافة اعلان


كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة بيوند ليميتس الامريكيه(Beyond Limits)  الرائده في مجال الذكاء الاصطناعي و تطبيقاته المختلفة، لبحث سبل التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة بغرض التعاون في العمل و نقل و توطين التكنولوجيا الخاصه في تطبيقات الذكاء الاصطناعي و الاستفاده منها في تطوير حلول و منتجات تعالج مشاكل استراتيجيه على المستوى الوطني و منتجات أخرى متخصصه في الجانب الدفاعي و الأمني و توجيهها لاسواق المنطقه مما يساهم في نشر هذه التقنيه و تأهيل موظفين للعمل عليها بالتعاون بين الطرفين إضافة إلى ذلك قام المركز بتوقيع مذكرة تعاون مع جامعة عمان العربيه تغطي التعاون و تبادل الخبرات في مجالات الطيران المسير و الروبوتات و مجال الأمن السيبراني كما اعلن المركز عن توقيع عقد بيع مع المؤسسه العامه للتدريب المهني لمشبهات تعمل بتقنية الواقع الافتراضي لأغراض التدريب على عأمال الميكانيك و الكهرباء لطلاب المؤسسه و يجدر الاشاره إلى أنه يتم استخدام تقنيه الواقع الافتراضي في عملية التدريب المهني لأول مره في المملكه.

 




 

 


 

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