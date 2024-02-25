على هامش جدول أعمال زيارة الوفد الاقتصادي التجاري العُماني إلى المملكة مجموعة العبدلي تستضيف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني

الوكيل الاخباري - استضافت شركة العبدلي للاستثمار والتطوير، وفداً اقتصادياً تجارياً رفيع المستوى من القطاعين العام والخاص العُماني، في إطار زيارته إلى الأردن بموجب الدعوة الموجهة من وزارة الاستثمار الأردنية، لمتابعة مخرجات الزيارة الملكية السامية لسطنة عُمان أواخر العام 2022 من توصيات لتعزيز فرص الاستثمار المشترك وسبل التعاون في مختلف المجالات.



وكان في استقبال الوفد الزائر الذي ترأسه من الجانب العُماني، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، قيس بن محمد اليوسف، رفقة ممثلين آخرين من الوزارة، ومن غرفة تجارة وصناعة عُمان، وجهاز الاستثمار العُماني، والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة العُمانية، كلٌّ من رئيس مجلس إدارة الشركة، عامر الفايز، وإلى جانبه رئيسها التنفيذي، المهندس عامر أحمد الطراونة، وذلك بحضور السفير العُماني لدى المملكة، فهد بن عبدالرحمن العجيلي.



واستمع الوفد الزائر لشرح حول شركة العبدلي وتجربتها الرائدة في تطوير المشاريع الإنمائية العصرية ذات الاستخدامات المتعددة، كما اطلع على تفاصيل مشروع العبدلي المقام بكلفة استثمارية تجاوزت 5 مليار دولار، لتحويل أفق مدينة عمّان على غرار مدن العالم الحديثة، ليكون المركز الرئيس للعاصمة المعاصرة، والوجه الحضاري والسياحي والطبي والثقافي والتجاري والاقتصادي لها، مع مكوناته الراقية والمثالية للاستثمار عالي القيمة والعمل والعيش والتعافي والتسوق والترفيه الملائم لمختلف الفئات.



هذا واشتمل اللقاء على عرض تعريفي، قدم الرئيس التجاري للمجموعة، كنان جرادات، خلاله، تفاصيل حول المرحلة الثانية من المشروع، مبيناً أنها تنطوي على فرص استثمارية سانحة في قطاعات غير تقليدية كالرعاية الصحية ومركز مؤتمرات ومراكز تعليمية وسواها، كما تشتمل على تطوير الحدائق والمناطق الخضراء، والمباني متوسطة إلى عالية الارتفاع، فضلاً عن الوحدات السكنية الفاخرة عالية المستوى، والمكاتب الحديثة، والفنادق، ومناطق الترفيه التجاري الحديثة، ومرافق المساعدة المعيشية الموجهة لكبار السن والأفراد ذوي الإعاقة، والمصممة للإقامة، والتي ستنفّذ على مساحة إضافية تبلغ 134,000 متر مربع.



وفي إطار الزيارة، تم التباحث في واقع التعاون الاستثماري المتاح في مشروع العبدلي وعوائده المجزية المتوقعة جراء تطوير المرحلة الثانية، بالاستفادة من موارد العبدلي، بما فيها القوى العاملة الشابة والكفؤة، ومن السمات والحوافز التي يقدمها للمستثمرين ورجال الأعمال ضمنه، كما تم اصطحاب الوفد الزائر في جولة ميدانية لمكونات المشروع.



وعلى هذه الزيارة، عقب الفايز بالإعراب عن فخر شركة العبدلي للاستثمار والتطوير بزيارة الوفد العُماني لمشروع العبدلي، والتي تنطوي على أهمية كبيرة كونها تشير لمكانته المتقدمة باعتباره نموذجاً للتعاون الإقليمي والاستثمار الفعال، مثمناً جهود وزارة الاستثمار في تنظيم الزيارة، ومعبراً عن التطلعات لجذب الاستثمارات العُمانية وعقد الشراكات بما يخدم رؤى قيادتي البلدين الحكيمتين بتطوير مسيرة العمل المشترك بين البلدين الشقيقين كجزء من تعزيز مسيرة التعاون والتكامل الاقتصادي العربي.

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