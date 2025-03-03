 
الإثنين 2025-03-03 06:32 م
 

فرصة مميزة للانضمام إلى طاقم الضيافة الجوي مع الخطوط الجوية الأردنية - رابط

فرصة مميزة للانضمام إلى طاقم الضيافة الجوي مع الخطوط الجوية الأردنية - رابط
فرصة مميزة للانضمام إلى طاقم الضيافة الجوي مع الخطوط الجوية الأردنية - رابط
الإثنين، 03-03-2025 05:29 م

الوكيل الإخباري-   فرصة مميزة للانضمام إلى طاقم الضيافة الجوي مع الخطوط الجوية الأردنية!

اضافة اعلان

 

 إذا كنتِ تمتلكين الشغف بالسفر والخدمة المتميزة، قد تكون هذه هي فرصتكِ الذهبية! https://lnkd.in/d47Fftpy

 
gnews

أحدث الأخبار

امطار

الطقس منخفض جوي جديد وامطار غزيرة قادمة الى المملكة

صورة عامة للعاصمة عمان

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

فرصة مميزة للانضمام إلى طاقم الضيافة الجوي مع الخطوط الجوية الأردنية - رابط

أخبار الشركات فرصة مميزة للانضمام إلى طاقم الضيافة الجوي مع الخطوط الجوية الأردنية - رابط

العيسوي يعزي عشيرة الحويان

أخبار محلية العيسوي يعزي عشيرة الحويان

قتيلان و23 جريح إثر حادث دهس في مدينة مانهايم في ألمانيا

عربي ودولي قتيلان و23 جريحا إثر حادث دهس في مدينة مانهايم في ألمانيا

الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء

أخبار محلية الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية اعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية تحسن ملحوظ بترتيب الأردن في ريادة الأعمال بتقرير المرصد العالمي



 




الأكثر مشاهدة