فريق "المركزية تويوتا" يحجز المركز الأول ضمن فئة الفرق في رالي وادي القمر والأول في فئة السيارات والثالث على الترتيب العام بقيادة تامر بسيسو والملاح سيف منصور

الوكيل الإخباري- تألق فريق "المركزية تويوتا" المكوّن من المؤثر والسائق تامر بسيسو وملّاحه سيف منصور على متن سيارة تويوتا هايلوكس -رمز التحمل والصمود- في منافسات رالي وادي القمر، وهو جزء من سلسلة فعاليات رالي باها الأردن 2025. حصل الفريق على المركز الأول عن فئته، والمركز الأول عن فئة الفرق، والمركز الثالث ضمن الترتيب العام.

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يشتهر رالي وادي القمر بتضاريسه الصحراوية الوعرة التي تختبر قوة التحمل والأداء للسيارات في البيئة الصحراوية؛ حيث شهد منافسات عالية بين المتسابقين الذين خاضوا المرحلة ‏الاستعراضية بطول 5.15 كم في العقبة، ومنافسات المرحلة الأولى "وادي القمر" وبلغت ‏مسافتها 185.89 كم، إلى جانب منافسات المرحلة الثانية "دهب" وبلغ ‏طولها 134.58 كم‎، وسط أجواء من الحماسة والتشويق.



وعن ذلك، قال نديم حداد، المدير التنفيذي لـ "المركزية": "نهنئ بطلينا تامر وسيف على هذا الإنجاز الرائع، الذي يُجسد التزامنا المستمر بدعم رياضة السيارات محليًا وإقليميًا. نتمنى لأبطال "المركزية تويوتا" المزيد من التوفيق في السباقات القادمة، لإثبات قدراتهم في ميادين الأداء العالي والتحدي، وإبراز تفوق سيارات تويوتا في مواجهة أقسى الظروف الصحراوية والتضاريس الصعبة، مما يعزز مكانتها على الساحة العالمية لرياضة السيارات".