"فودافون" تدعم قطاع الاتصالات التسويقية في سلطنة عُمان بعقدهاشراكة مع "أوجلفي" و"العلامة"

الوكيل الإخباري - وقعت "فودافون"، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا الاتصالات، اليوم اتفاقية شراكة مع وكالة الاتصالات الإبداعية "ميماك أوجلفي" ووكالة الاتصالات التسويقية العمانية المتخصصة "العلامة للتسويق"،التي تتخذ من مسقط مقراً لها، لتحقيق التميز التسويقي على مستوى عالمي في سلطنة عمان؛حيث ستتعاونالوكالتانمعاً لإطلاق وبناء علامة فودافون التجارية في السلطنة مع تطوير مهارات العمانيين العاملين بقطاع التسويق في الوقت نفسه.

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تؤكد اتفاقية الشراكة إيمان "فودافون"بقدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان، والتزامها بالاستثمار في القيمة المحلية المضافة.



بهذه المناسبة، قالالمهندس بدر بن سعود الزيدي،الرئيس التنفيذيلشركة "فودافون عُمان": "تحظى فودافون بسجل عريقفي ربط المجتمعات عبر الحدود لتزويد عملائنا بخدمات عالميةالمستوى تلبي تطلعاتهم. وترتقي شراكتنا مع ’العلامة للتسويق‘ و’ميماك أوجيلفي‘بهذا المفهوم إلى آفاق جديدة، حيث نجمع في هذه الشراكة بين وكالة عالمية رائدة للاتصالات التسويقية ووكالة محلية متمرسةلدعم علامتنا التجارية وقطاع الاتصالات عموماً في السلطنة.

وستفتح هذه الشراكة الباب أمام الشباب العماني لخوض مسارات مهنية ناجحة في هذا القطاع المزدهر".



من جانبه، قالحشرالمنذري، الرئيس التنفيذي لشركة "العلامة للتسويق": "نفخر بشراكتنا مع علامة تجارية عالمية مثل’فودافون‘، وهو يدل على رؤية واضحة لفريق فودافون في تمكين الشركات العمانية الصغيرة والمتوسطة، ودفعها لمستويات متقدمة بعقد مثل هذه الشراكات مع وكالات عالمية،كما يسرنا أن نساهممع فودافون في تطوير مهارات المواهب العمانية حتى يتمكنوا من اغتنام الفرص المهنية في سوق الاتصالات التسويقية الواعد".



وأضاف المنذري قائلاً: "تلعب الاتصالات التسويقية دوراًحيوياً في فهم أي ثقافةوالتواصل معها. وكشركة عمانية نفخر بانتمائنا إلى السلطنة، تتمتع’العلامة للتسويق‘بمكانة متميزةتتيح لهاالمساهمة في تطوير استراتيجيات تسويق عالمية تحافظ على ارتباطهابالثقافة المحلية، وسنستفيد في ذلك من الخبرات الواسعةلشريكنا الجديد ’ميماك أوجيلفي‘".



من جانبه، قال ديفيد فوكس، الرئيس التنفيذي لشركة "ميماك أوجلفي"في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "إن بناء حضور علامة تجارية كبرى مثل ’فودافون‘في منطقة جديدة هو أمر يدخل في صميمعملنا كوكالة عالمية للاتصالات التسويقية، ولكن ما يميز هذه الشراكة مع ’فودافون‘ و’العلامة للتسويق‘ هو أننا نتخطى نطاق عملنا المعتاد هذا إلى تطوير المواهب الشابة في مجال الاتصالاتالتسويقية بالتعاون مع وكالة شريكة محلية. ونأمل أنتحقق شركتا’فودافون‘ و’العلامة للتسويق‘ النجاح والازدهار في سلطنة عمان على مدار السنوات القادمة".



وترسيخاً لالتزام فودافون بالسوق ودعم المجتمع، ستعمل"أكاديمية فودافون"على تأهيل وتوظيف أكثر من 140 مواطناً عمانياً، وتمهيدالطريق أمامهم ليصبحوا القادة المستقبليين لقطاع الاتصالات في السلطنة. وبعد نجاح البرامج التدريبية الأولى في مجال خدمة العملاء والمبيعات، ستضع فودافون برنامجاً تدريبياً جديداً في مجال التسويق لتزويد المواهب المحلية الشابة بالخبراتالتخصصية الرائدة على مستوى القطاع.



تعد "فودافون العالمية" واحدة من أكبر شركات الاتصالات في العالم، حيث تقدم خدماتها في 22 دولة وتتشارك مع مشغلين آخرينفي 48 دولة أخرى. وفي سلطنة عمان، انضمت الشركة العمانية لاتصالات المستقبل إلى برنامج شراكات "فودافون" العالمية، الأمر الذي يساعد الشركة العمانية في الوصول إلى خدمات النمو المتخصصة.

