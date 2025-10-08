فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة _أسماء

05:38 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، آسفة، إلى فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق يوم الأربعاء الموافق 8-10-2025، وذلك لأسباب فنية تتعلق بالصيانة والإنشاءات، وفقًا للتفاصيل التالية:





الشرقية



الوقت: من الساعة 2:00 ظهرًا ولغاية الساعة 4:00 عصرًا



المناطق المتأثرة: مركز حدود العمري، آبار حمزة



سبب الفصل: انقطاع داخلي مبرمج



الطفيلة



الوقت: من الساعة 9:00 صباحًا ولغاية الساعة 3:00 عصرًا



المناطق المتأثرة: جزء من الصلما، حي الحسين، إسكان الاسمنت، المستشفى العسكري، التطوير الحضري، كازية المناصير، إسكان وادي زيد، الحدادة، مصنع أرويم للألبسة، أرويم، عرفة، صنفحة، النمته، الشعبان



سبب الفصل: صيانة سنوية للشبكة القائمة



الأغوار الشمالية



الوقت: من الساعة 9:00 صباحًا ولغاية الساعة 3:00 عصرًا



المناطق المتأثرة: بلدة أبو سيدو، كازية مثلث السليخات، كازية ماجد زبيدي، ميدان الرماية، مزرعة العواملة، مضخة رقم 50 أبو سيدو، مديرية الأمن العام - كريمة، الدفاع المدني - أبو سيدو، معسكر عين سلمى، بئر رقم 3 صوفره، مدرسة أبو سيدو الأساسية



سبب الفصل: إجراء صيانة سنوية على الخط الرئيسي



بئر مذكور



الوقت: من الساعة 10:00 صباحًا ولغاية الساعة 2:00 ظهرًا



المناطق المتأثرة: بئر مذكور



سبب الفصل: تركيب محطة تحويل جديدة في المنطقة