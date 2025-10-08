فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة _أسماء

الشرقية
الوقت: من الساعة 2:00 ظهرًا ولغاية الساعة 4:00 عصرًا
المناطق المتأثرة: مركز حدود العمري، آبار حمزة
سبب الفصل: انقطاع داخلي مبرمج
الطفيلة
الوقت: من الساعة 9:00 صباحًا ولغاية الساعة 3:00 عصرًا
المناطق المتأثرة: جزء من الصلما، حي الحسين، إسكان الاسمنت، المستشفى العسكري، التطوير الحضري، كازية المناصير، إسكان وادي زيد، الحدادة، مصنع أرويم للألبسة، أرويم، عرفة، صنفحة، النمته، الشعبان
سبب الفصل: صيانة سنوية للشبكة القائمة
الأغوار الشمالية
الوقت: من الساعة 9:00 صباحًا ولغاية الساعة 3:00 عصرًا
المناطق المتأثرة: بلدة أبو سيدو، كازية مثلث السليخات، كازية ماجد زبيدي، ميدان الرماية، مزرعة العواملة، مضخة رقم 50 أبو سيدو، مديرية الأمن العام - كريمة، الدفاع المدني - أبو سيدو، معسكر عين سلمى، بئر رقم 3 صوفره، مدرسة أبو سيدو الأساسية
سبب الفصل: إجراء صيانة سنوية على الخط الرئيسي
بئر مذكور
الوقت: من الساعة 10:00 صباحًا ولغاية الساعة 2:00 ظهرًا
المناطق المتأثرة: بئر مذكور
سبب الفصل: تركيب محطة تحويل جديدة في المنطقة
