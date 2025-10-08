الأربعاء 2025-10-08 06:40 ص
 

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة _أسماء

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 08-10-2025 05:38 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، آسفة، إلى فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق يوم الأربعاء الموافق 8-10-2025، وذلك لأسباب فنية تتعلق بالصيانة والإنشاءات، وفقًا للتفاصيل التالية:اضافة اعلان


الشرقية

الوقت: من الساعة 2:00 ظهرًا ولغاية الساعة 4:00 عصرًا

المناطق المتأثرة: مركز حدود العمري، آبار حمزة

سبب الفصل: انقطاع داخلي مبرمج

الطفيلة

الوقت: من الساعة 9:00 صباحًا ولغاية الساعة 3:00 عصرًا

المناطق المتأثرة: جزء من الصلما، حي الحسين، إسكان الاسمنت، المستشفى العسكري، التطوير الحضري، كازية المناصير، إسكان وادي زيد، الحدادة، مصنع أرويم للألبسة، أرويم، عرفة، صنفحة، النمته، الشعبان

سبب الفصل: صيانة سنوية للشبكة القائمة

الأغوار الشمالية

الوقت: من الساعة 9:00 صباحًا ولغاية الساعة 3:00 عصرًا

المناطق المتأثرة: بلدة أبو سيدو، كازية مثلث السليخات، كازية ماجد زبيدي، ميدان الرماية، مزرعة العواملة، مضخة رقم 50 أبو سيدو، مديرية الأمن العام - كريمة، الدفاع المدني - أبو سيدو، معسكر عين سلمى، بئر رقم 3 صوفره، مدرسة أبو سيدو الأساسية

سبب الفصل: إجراء صيانة سنوية على الخط الرئيسي

بئر مذكور

الوقت: من الساعة 10:00 صباحًا ولغاية الساعة 2:00 ظهرًا

المناطق المتأثرة: بئر مذكور

سبب الفصل: تركيب محطة تحويل جديدة في المنطقة
 
 
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة _أسماء

