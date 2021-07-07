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الأربعاء، 07-07-2021 03:22 م

قسم وسائل الإعلام الإبداعية يفوزون بالمراكز الثلاثة الأولى بمسابقة صناعة الإعلانات الطبية باستخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضي

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الوكيل الاخباري - أعلن قسم وسائل الإعلام الإبداعية (SAE) في كلية لومينوس الجامعية التقنية (LTUC) عن فوز ثلاثة من طلاب تخصص الرسوم المتحركة وتخصص الواقع المعزز والواقع الافتراضي بالمراكز الثلاثة الأولى في مسابقة "صناعة الإعلانات الطبية باستخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضي" والتي عقدتها شركة Novarits للأدوية.  

أثبت الطلاب الفائزون مهاراتهم الاستثنائية وقاموا بتصميم إعلانات طبية في الواقع المعزز والافتراضي والتي تم اعتمادها كمواد إعلانية من قبل شركة Novarits لتسويق أحد منتجاتها محليًا وإقليميًا. 

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هذا وقد كرمت (SAE) الطلاب في حفل توزيع جوائز للاحتفال بهذا النجاح الذي تحقق من خلال العمل الجاد ومثابرة الطلاب والمعلمين على حد سواء. حيث حصل الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى على 10,000 دولار أمريكي.

 

وقد نوه المدير الأكاديمي، السيد مهند الدسوقي، قائلًا "إن مشاركة طلابنا في هذه المسابقة يأتي ضمن استراتيجية الكلية للنهوض بمستوى الطلبة وتنمية مهاراتهم. فخورين جدًا بما قدّمه طلابنا، ونحن على ثقة بأن هذه مجرّد البداية لمشوار مهني ناجح"

ومن الجدير بالذكر، أن قسم وسائل الإعلام الإبداعية في LTUC  يقدّم برامجًا تعليميّة حديثة في بيئة تعليمية محفزة وشهادات علمية معتمدة من وزارة التعليم العالي الأردني في درجتي البكالوريوس والدبلوم؛ حيث أطلقت “SAE” عمان، برامج البكالوريوس في الواقع المعزز والواقع الافتراضي عام 2018.             




 




 

 


 

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