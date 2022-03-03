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الخميس، 03-03-2022 11:16 ص

أول مصرف أردني يدرج سندات قرض في البورصة الدولية للمنطقة

كابيتال بنك الأردن يقرع جرس الافتتاح في ناسداك دبي احتفالاً بإدراج سندات قرض دائمة بـقيمة 100 مليون دولار

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الوكيل الاخباري - أعلن كابيتال بنك التابع لمجموعة كابيتال بنك، إحدى أبرز المؤسسات المالية العاملة في الأردن وعدد من دول المنطقة، اليوم عن قرع جرس افتتاح جلسة التداول في بورصة ناسداك دبي، وذلك بعد نجاحه في إدراج سندات قرض دائمة بـقيمة 100 مليون دولار صادرة عن البنك.

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وبهذه المناسبة قرعت مديرة إدارة الأعمال المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في كابيتال بنك الأردن، ريما شعبان، جرس افتتاح التداول، بحضور الرئيس التنفيذي وأعضاء الإدارة التنفيذية لمجموعة كابيتال بنك.


ويُعد هذا أول إصدارلسندات قرض صادر عن بنك أردني في البورصة المالية الدولية للمنطقة، حيث تُعتبر دبي أكبر مراكز إدراج أدوات الدين المقومة بالدولار الأمريكي في الشرق الأوسط.


وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك باسم خليل السالم: "إننا فخورون بنجاحنا في إدراج سندات قرض في بورصة ناسداك دبي، هذه المنصة العالمية الفريدة من نوعها لما تملكه من بيئة إدراج وقواعد تنظيمية عالية المستوى، ما منح كابيتال بنك حضوراً بارزاً سيؤدي بالتالي إلى توثيق روابطنا مع المستثمرين في كل من دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي".


وأعرب السالم عن شكره للمستثمرين الذين استثمروا في عملية إدراج سندات القرض، الأمر الذي يعكس ثقتهم الكبيرة في استراتيجية كابيتال بنك الطموحة، وقدرته على تعزيز واستدامة النمو، وذلك بما يقدمه من خدمات مصرفية مبتكرة للأفراد والشركات على حد سواء.


وقال عبد الواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي: "سجلت ناسداك دبي أداءً إيجابياً للغاية خلال 2021 يُعتبر الأفضل في تاريخها من ناحية عدد السندات الجديدة المُدرجة وقيمتها. ونحن سعداء بوضع

منظومة الإدراج عالمية المستوى التي توفرها البورصة في خدمة المؤسسات لرائدة إقليمياً وعالمياً، ومنها كابيتال بنك الأردني، لتحقيق أهدافها فيما يخص جمع السيولة وتوطيد الصلات بالمجتمع الاستثماري.

 

وعلاوة على ذلك فنحن ملتزمون بمواصلة تطوير هذه المنظومة المتميزة بما يواكب التطلعات المتزايدة لكافة المتعاملين ويُعززدور ناسداك دبي النشط في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدبي كمركز عالمي لأسواق رأس المال."


من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك داود الغول:"نخطط لاستخدام عائدات هذا الإصدار لدعم القاعدة الرأسمالية لمجموعة كابيتال بنك، وتمكينها من المضي قدماً في تنفيذ خططها التوسعية خصوصاً بعد افتتاح أول فرع للمصرف الأهلي العراقي في السعودية ، إضافة إلى خططالتحول الرقمي، حيث تم مؤخراً إطلاق البنك الرقمي Blink في الأردن وسيتم اطلاقه قريباً في العراق"، موضحاً أن هذا الإصدار الذي جاء ضمن متطلبات بازل 3 يهدف الى استقطاب قاعدة متنوعة من المستثمرين من المنطقة، لأجل ذلك جاء اختيارنا لبورصة ناسداك دبي التي تضم قاعدة واسعة وعريضة من المستثمرين."


ومن جهته، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي وسوق دبي المالي: "يُسعدنا الترحيب بإدراج سندات كابيتال بنك في خطوة أولى من نوعها من قبل إحدى المؤسسات الأردنية الرائدة، الأمر الذي يعكس الصلات القوية بين أسواق رأس المال في الإمارات العربية المتحدة والأردن ويؤشر إلى الآفاق الكبيرة لإدراجات مماثلة من قِبل مؤسسات أردنية وإقليمية أخرى للاستفادة من الخبرات والبنية الأساسية المتميزة التي توفرها أسواق رأس المال في دبي.ومما لا شك فيه فإن حرص العديد منالمُصدرين التجاريين والسياديين على إدراج إصداراتهم في ناسداك دبييعكس ثقتهم الكبيرة في البورصة."


وقدتمت إدارة الإصدار من قبل شركة كابيتال للاستثمارات، في حين اضطلعت سيمونز & سيمونز بدور المستشار القانوني للجهة المصدرة واكين ستراوس هاور & فيلد بدور المستشار القانوني لمدير الإصدار، وبالتعاون مع المستشار القانوني في الأردن، عبيدات وطراونة والكرد.


وتجدُر الإشارة إلى أن أنشطة الإصدار والإدراج في ناسداك دبي شهدت زخماً ملفتاً خلال العام 2021 من خلال 30 إدراجاً للصكوك والسندات بقيمة إجمالية قدرها 23.1 مليار دولار، ويشمل ذلك مستوى قياسياً من حيث عدد وقيمة إدراجات السندات في عام واحد من خلال 14 إدراجاً بقيمة 11.2 مليار دولار بزيادة نسبتها 141% قياساً إلى القيمة الإجمالية في العام 2020.


 




 

 


 

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