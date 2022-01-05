كابيتال بنك يعلن أسماء الفائزين بسيارتي رينج روفر ضمن حساب توفير "طريقك دهب"

الوكيل الاخباري - كشف كابيتال بنك يوم الثلاثاء 4 كانون الثاني عن أسماء إثنين من عملائه فازا بسيارتي رينج روفر، ضمن حملته الترويجية لحسابات التوفير " طريقك دهب " التي أطلقها في شهر تموز الماضي 2021.

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وفازكل من هشام النوافلة ورعد الردايدة بسيارة رينج روفر سبورت 2021، وذلك بعد أن تمكنا من توجيه أكبر عدد من الدعوات لأسرهم وعائلاتهم وأصدقائهم لفتح حسابات توفير "طريقك دهب" لدى كابيتال بنك، حيث قام مندوبي كابيتال بنك بإيصال السيارتين لأصحابهما في كل من عمان وإربد.



وفي تعليقه على هذه الحملة ونتائجها، أكد رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في كابيتال بنك، محمد عثمان، أن كابيتال بنك يواصل مفاجأة عملائه بإتاحته فرصاً للفوز بجوائز مميزة، عدا عن تشجيعه لثقافة الادخار والتوفير التي تساعدهم على بناء مستقبل أكثر أمانا واستقراراً، وقال:" لقد تجاوز كابيتال بنك من خلال حملة "طريقك دهب" توقعات قاعدة عملائه العريضة والمتنامية وسنواصل بلا شك تلبية احتياجاتهم ومواكبتها من خلال تزويدهم بأفضل الخدمات والمنتجات المصرفية المتطورة".



وكان كابيتال بنك قد أطلق حملة ترويجية لأصحاب حسابات التوفير " طريقك دهب"في شهر تموز 2021، لتشجيع عملائه على الادخار وتنمية رصيد حساباتهم إضافة إلى تحفيز العملاء الجدد على فتح حسابات توفير لديه، مع فرص مرتفعة للفوز بـمجموعة من الجوائز النقدية اليومية والأسبوعية والشهرية والموسمية تصل إلى 5 الآف دينار لخمس رابحين شهرياً، وجائزتين كبريين تقدم لفائزين قيمة كل منهما 100 ألف دينار (في شهري أيلول، وكانون الثاني).