كريم رايدز" تكشف عن أبرز وجهات الأردنيين داخل المملكة خلال العيد وتقدم نصائح لرحلات سلسة إلى المطار خلال فترة الإجازات

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الوكيل الإخباري- مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك، كشفت "كريم رايدز"، الخيار المفضل في المنطقة لتسهيل التنقلات اليومية الموثوقة والمريحة عبر تطبيق "كريم" متعدد الخدمات، عن أبرز الوجهات التي شهدت إقبالاً واسعاً في الأردن خلال الفترة نفسها في العامين الماضيين. بالإضافة إلى بعض النصائح لتجربة تنقل سلسة إلى المطارات خلال هذا الوقت المزدحم من العام. اضافة اعلان





خلال إجازة عيد الفطر، يمكن للعملاء في الأردن الإختيار من بين مجموعة متنوعة من خيارات التنقل المتوفرة من كريم رايدز والتي تلبي الاحتياجات المحلية، سواءاً لزيارة العائلة والأصدقاء، حضور الفعاليات، أو الاستمتاع بالتسوق في الأسواق أو مراكز التسوق المفضلة لديهم. بالإضافة إلى ذلك، يعتمد الذين يسافرون عادةً خلال هذه الفترة على كريم رايدز لحجز رحلات مريحة وموثوقة إلى المطار سواءاً في ساعات مبكرة أو متأخرة من اليوم وبدء عطلاتهم بكل يسر وسهولة.



وعلى مدار العامين الماضيين، وخلال عطلة عيد الفطر، كان مساء يوم العيد هو الأكثر إقبالاً من العملاء للذهاب إلى المطارات في الأردن، لبدء عطلاتهم. بينما شهدت ساعات ما بعد منتصف اليوم بقليل خلال عطلة العيد بشكل عام أعلى معدلات التنقل إلى المطارات*. وبذلك تشارك كريم رايدز بعض النصائح للعملاء للتخطيط مسبقاً لرحلاتهم إلى المطار:



● التأكد من تخصيص وقت كافٍ لرحلاتك إلى المطار، مع مراقبة حالة المرور.

● إنجاز إجراءات السفر عبر الإنترنت قبل الذهاب إلى المطار.

● التخطيط لرحلتك باستخدام ميزة جدولة الرحلات في تطبيق "كريم" للحجوزات اللاحقة، وذلك بكل بسهولة و بضغطة زر.

وحسب بيانات "كريم رايدز" للعامين الماضيين، فقد شهدت الجهات التالية إقبالاً كبيراً؛ حيث كانت من الأكثر زيارة من قبل العملاء خلال عطلة عيد الفطر في الأردن، وهي و من دون ترتيب معين: عبدون، الرابية، أم السماق، وجبل عمان



وللراغبين في قضاء عطلة العيد داخل الأردن و استكشاف الوجهات المتنوعة، الإختيار من بين مجموعة من فئات الرحلات المتوفرة حاليًا وفقاً لاحتياجات تنقلاتهم، والتي تضم الفئة الاقتصادية (Economy)، الفئة الاقتصادية بسيارات واسعة (Economy Plus)، فئة التاكسي الأصفر (Taxi)، الخدمة بالساعة، وخدمة وادي رم. وتُعد "كريم رايدز" الخيار المفضل في الأردن للتنقل اليومي السهل والموثوق والمريح في المدن حول المملكة، وتوفير فرص اقتصادية مرنة للكباتن، وتسهيل الملايين من الرحلات داخل المدن وحولها.



لاستخدام "كريم رايدز"، قم بتنزيل تطبيق "كريم" عبر "آب ستور" و"جوجل بلاي" أو من خلال التحميل المباشر على نظام "أندرويد".