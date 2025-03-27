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كفرصة استثنائية لامتلاك سيارة ميتسوبيشي الأردن تطلق عروض احتفاءً بشهر رمضان المبارك

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الشركة التجارية الأردنية وكلاء سيارات ميتسوبيشي بالأردن
 
الخميس، 27-03-2025 11:58 ص

الوكيل الإخباري-   احتفاءً بشهر رمضان المبارك أطلقت الشركة التجارية الأردنية وكلاء سيارات ميتسوبيشي بالأردن عروض رمضان 2025 كفرصة استثنائية لامتلاك سيارة من سيارات ميتسوبيشي التي تجمع بين الموثوقية والأداء والقيمة الحقيقية.

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تحت شعار "السوق بالعروض مليان بس الأصلي ما برجعك ندمان" خلال الشهر الفضيل.
تجمع عروض سيارات ميتسوبيشي ضمن هذا الموسم بين الأسعار المنافسة والقيمة العالية؛ إذ تشمل سيارة Xpander  و Montero Sport و Outlander و بيك أب L200.

و تشمل عروض ميتسوبيشي الأردن السيارات والأسعار التالية التالية:
ميتسوبيشي Xpander 2025 سيارة عائلية ذات سبع مقاعد تتميز بتصميم عصري وأداء ثابت يجمع بين بين الراحة والكفاءة وبمحرك اقتصادي بسعر يبدأ من 17,800 دينار.
ميتسوبيشي Outlander تتميز بالتصميم الأنيق، والمساحة الواسعة، والتكنولوجيا المتطورة. تعتبر خيارًا رائعًا للعائلات ومحبي الرحلات مع سبعة مقاعد وتوفّرها بنظام دفع رباعي وأداء قوي بسعر يبدأ من 29,500 دينار.


ميتسوبيشي Montero Sport تصميم أنيق، أداء قوي، وقدرات عالية على الطرق الوعرة. تشتهر بموثوقيتها، نظام الدفع الرباعي المتطور، والتجهيزات الحديثة، مناسبة لجميع الأذواق بسعر يبدأ من 32,500 دينار.


ميتسوبيشي L200 4X4 يشتهر بمتانته وأدائه القوي وقدرته الممتازة على الطرق الوعرة. يستخدم على نطاق واسع لأغراض العمل والقيادة اليومية بفضل المحرك الاقتصاديالجبّار وتقنياته الحديثة . يبدأ سعره من 27,500 دينار.

كما تتميز ميتسوبيشي الأردن بخدمات ما بعد البيع الرائعة والثابتة ( خدمة الصيانة ومبيعات قطع الغيار ) على يد أمهر الفنيين المدربين في أكبر مراكز للصيانة المتواجدة في عمان وإربد والعقبة والزرقاء .

وبإمكان الراغبين بامتلاك سيارة جديدة زيارة معارض ميتسوبيشي: المعرض الرئيسي عمان العبدلي أو شارع مكة أو معارض إربد أو العقبة، للتعرّف على العروض وطرق التمويل لدينا أو الاتصال بالرقم: 064000340.


وللبقاء على اطلاع على آخر أخبار ميتسوبيشي وعروضها، يمكن متابعة الحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي Mitsubishi Motors Jordan .

ستكون ساعات عمل المعارض خلال الشهر الفضيل من السبت إلى الخميس على فترتيْن: قبل الإفطار من الساعة 10:00 صباحًا حتى الساعة 4:00 عصرًا، وبعد الإفطار - بدءًا من يوم السبت الموافق 8 آذار- من الساعة 9:00 مساءً حتى الساعة 11:30 لليلا، بينما ستكون ساعات عمل مركز الصيانة .

لا تفوّتوا هذه العروض الرمضانية الحصرية—تفضلوا بزيارة ميتسوبيشي الأردن اليوم واكتشفوا الفرق مع الأصلي.

 
gnews

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