لقاء أردني ياباني يجمع بين السفارة اليابانية ومجموعة العبدلي

الوكيل الإخباري - اجتمع رئيس مجلس إدارة شركة العبدلي للاستثمار والتطوير، عامر الفايز، بالسفير الياباني في الأردن، أوكوياما جيرو، وذلك في إطار زيارته للشركة.

اضافة اعلان

وقد جاء هذا اللقاء الثنائي تأكيداً على اهتمام سفارة اليابان المستمر بتأسيس علاقات متينة بين اليابان والأردن ضمن جميع القطاعات الحيوية في المملكة، وعلى الجدية في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والاستثمارية التي تقود لمشاريع مشتركة، لا سيما في القطاعات الواعدة التي تتضمنها خطة التحديث الاقتصادي.



وكان الطرفان قد تباحثا خلال اللقاء حول فرص التعاون والاستثمار المتاحة، خاصة في ظل الاستعدادات التي يواصلها العبدلي لإطلاق المرحلة الثانية بمساحة تفوق المساحة التي تم تكريسها لإنجاز المرحلة الأولى، مع مرونة كبيرة في تخصيص مساحات المشاريع حسب تطورات خطط الاستثمار.



كذلك، فقد تمت مناقشة مميزات البيئة الاستثمارية في المملكة، مع تسليط الضوء على تجربة العبدلي في توفير بيئة معاصرة تتسم بتوظيف التكنولوجيا والبنية التحتية المتطورة لتقديم المزايا المحفزة للأعمال، ضمن وجهة حيوية وذات استخدامات متعددة تلبي مختلف متطلبات الحياة، وتقدم قيمة كبيرة وعوائد مجزية للمستثمرين ضمنها، وغيرها من المواضيع الهامة.