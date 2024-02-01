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الخميس، 01-02-2024 12:30 م

مؤسسة الحسين للسرطان تكرّم بنك الإسكان لرعايته الحصرية لـ "برنامج سِوار الحسين للتطوّع"

مؤسسة الحسين للسرطان تكرم بنك الإسكان لدعمه برنامج سوار الحسين


الوكيل الإخباري - كرّمت مؤسسة الحسين للسرطان بنك الإسكان على رعايته الحصرية لبرنامج سِوار الحسين للتطوّع، كما كرمت المؤسسة مجموعة من الشباب المتطوّعين ضمن البرنامج ممّن قدّموا الدعم لمختلف برامج وحملات المؤسسة، ولمرضى مركز الحسين للسرطان.اضافة اعلان

وقد سلمت مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان، نسرين قطامش، نائب رئيس – مدير التسويق والاتصال المؤسسي في بنك الإسكان غدير البرّيشي، درعاً تكريمية لرعاية البنك الحصرية لبرنامج سِوار الحسين للتطوّع. وأشادت قطامش بالشراكة الاستراتيجية بين البنك والمؤسسة المستمرة منذ سنوات عديدة، مُبرزة الدور الكبير الذي يلعبه البنك في دعم الشباب وتعزيز ثقافة التكاتف المجتمعي لمواجهة مرض السرطان.
وبينت البريشي أن البنك يحرص على أن يبقى داعماً لمؤسسة الحسين للسرطان وذلك في سياق الشراكة الحقيقية والمستدامة، وتنفيذاً لاستراتيجية البنك الخاصّة بالمسؤولية المجتمعية ودوره في دعم المؤسسات الوطنية ذات الأهداف الإنسانية.
وفي ختام الحفل تم توزيع شهادات التقدير على المتطوعين لشكرهم على وقتهم وجهودهم في أداء الكثير من المهام خلال الحملات التوعوية، وجمع التبرعات، ومساعدة المرضى وعائلاتهم داخل المركز، وتقديم الدعم اللوجستي لجميع الأنشطة التي تنظمها المؤسسة.
وتأتي رعاية بنك الإسكان الحصرية لبرنامج سِوار الحسين للتطوّع إيماناً من البنك بأهمية مفهوم العمل التطوعي باعتباره من أهم الركائز الأساسية في بناء المجتمعات وتماسكها، ولكونه يعد جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجية التي يعتمدها للبنك لمسؤوليته المجتمعية.
ويذكر أن بنك الإسكان شريك استراتيجي لمؤسسة الحسين للسرطان من خلال دعمه للعديد من البرامج ضمن الشراكة الاستراتيجية للأعوام 2023-2025، وأبرزها حفل الخير السنوي الذي يذهب ريعه لدعم برامج المؤسسة الهادفة لعلاج مرضى السرطان، وبرنامج العيادة المتنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي وهي عيادة متنقلة مجهزة بالكامل الغاية منها الوصول إلى المناطق البعيدة والنائية والتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وإجراء فحوصات سريرية وتوزيع قسائم فحص جهاز ماموغرام على السيدات، وبرنامج سوار الحسين للتطوّع وهو برنامج تطوعي يمنح الأفراد فرصة التطوع بوقتهم وجهدهم لدعم الكفاح ضد مرض السرطان، إضافة إلى برنامج المنح الجامعية للطلبة المصابين بالسرطان والذي يتكفل من خلاله البنك بتغطية تكاليف جميع السنوات الدراسية الجامعية لعدد من المرضى. وتأتي هذه الشراكة بين الطرفين في سياق تحقيق البنك لمبدأ الشراكة الحقيقية والمستدامة، إذ يسعى ليتكامل دوره المجتمعي مع دور مؤسسة الحسين للسرطان لتمكينها من تحقيق أهدافها الإنسانية والتنموية.

 




 

 


 

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