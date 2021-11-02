ما هي خدمات الدعاية والتسويق التي يقدمها السوق المفتوح لمشتركيه؟

الوكيل الاخباري - يعمل موقع السوق المفتوح على توفير خيار دعاية وتسويق يمكن لمشتركيه من خلاله عرض ما لديهم من منتجات وسلع للمستهلكين؛ ضمن منصة إعلانية تصل لقاعدة جماهيرية كبيرة من الفئة المستهدفة خلال وقت قصير، حيث يقدم لهم إمكانية الحصول على تصميم مميز يتم تسويقه بصورة جذابة على مواقع التواصل الاجتماعية ومواقع الويب، وذلك بأكثر من طريقة؛ مثل: مقاطع الفيديو، والصور، وما شابه ذلك، بالإضافة إلى إمكانية طلب تصميم شعار خاص بعلامتهم التجارية من خلال السوق المفتوح، مع خلفية رائعة لصور إعلاناتهم، ناهيك عن ما يتميز بتوفيره من فِرق على مستوى عالي من الاحترافية تعمل على نشر البروشورات والمنشورات التي تتضمن على البضائع الخاصة بهم، وذلك بتكلفة منخفضة وسرعة عالية، إذ تقوم الفِرق على توزيع ما ذكر بكافة المناطق التي يفضل المستخدم أن يتم نشرها بها؛ كالمحلات التجارية والمناطق السكنية.



تكمن أهمية خدمات الدعاية والتسويق المقدمة من السوق المفتوح في الوصول إلى شريحة واسعة من المستهلكين خلال وقت قصير مقارنةً بالطرق التقليدية، مع ضمان الحصول على عروض إعلانية من مؤسسات وشركات مختلفة في الأردن، فلا شك أنّ الدعاية والإعلان من المجالات الهامة في وقتنا الحالي، حيث تساعد على بناء علاقة وطيدة ووثيقة مع المستهلك، إذ من المعروف أن لمجال الإعلان قدرة ملحوظة في التأثير على الجمهور، وتشجيعه على الشراء أو طلب الخدمة.

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لماذا موقع السوق المفتوح؟



يقوم ملايين المستخدمين بعرض وشراء الإعلانات على منصة السوق المفتوح في 19 دولة من دول الشرق الأوسط، وهو أكبر منصة للإعلانات المبوبة في المنطقة ورقم #1 في الأردن، إذ تعد منصة السوق المفتوح من الخيارات المتاحة الموثوقة والآمنة على شبكة الإنترنت لإتمام عمليات البيع والشراء، وتمتاز بالعديد من السمات التي مكنتها من نيل شعبية ضخمة بين الأفراد في المملكة، أهمها ما يتمتع به كل من الموقع والتطبيق الذكي من سهولة في الاستخدام، حيث يضم واجهة رئيسية بسيطة ومباشرة؛ يمكن من خلالها الوصول إلى طلبهم دون أي تعقيد أو تشتيت؛ كما أنه خالٍ من الإعلانات المنبثقة المزعجة، ويمتاز بسهولة نشر الإعلانات عليه؛ فلا يتطلب الأمر سوى اتباع بعض الخطوات ليصل إعلانك إلى شريحة هائلة من المهتمين في غضون وقت قصير.



خدمات السوق المفتوح



إن كنت تود بيع سلعتك فإنّ السوق المفتوح يوفر لك مجموعة من الخدمات الإعلانية التي ستضمن أن يصل إعلانك إلى ملايين المستخدمين، ويمكنك الاستفادة من هذه الخدمات لتزيد فرصك في البيع أكثر وبسرعة أكبر، بما في ذلك خدمة الإعلانات المميزة التي تضع إعلانك في أعلى القائمة وضمن أوائل نتائج البحث، وخدمة إعادة النشر لتجديد تاريخ نشر إعلانك، وخدمة المتاجر، وخدمة تيربو ليظهر إعلانك في أعلى قائمة الإعلانات مع إعادة نشر يومية خلال فترة تمييزه وحصوله على إشارة مستعجل ليُباع بشكل أسرع، والمزيد من الخدمات المميزة.



لأي استفسارات أو أسئلة حول موقع السوق المفتوح أو التطبيق الذكي، يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع خدمة العملاء على الرقم 0790180000.