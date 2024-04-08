"مجموعة المركزية" ترعى إفطارًا خيريًا لـ 150 طفلًا في متحف الأطفال الأردن

الوكيل الاخباري - رعت "شركة المركزية للتجارة والمركبات" إفطارًا رمضانيًا لـ 150 طفلًا من جمعيتيْ مويص الخيرية ومجتمع مخيم حطين، وذلك ضمن فعالية أقيمت في متحف الأطفال الأردن.

اضافة اعلان



ضمّ الإفطار العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي أسهمت في رسم البسمة على وجوه الأطفال؛ إذ حضر كلٌ من الدريفتر أحمد دحام ومؤيد مروان؛ بطلا فريق تويوتا جازو للسباقات، وأحضر مؤيّد سيارته تويوتا جي تي 86، ليلتقط الأطفال صورًا معها، كما حضر أيضًا حمزة عبدالباري ووليد شايزوخ ومحمودة قورشة من فريق ياماها وبصحبتهم درّاجات ياماها التي التقط الأطفال صورًا وهم يجلسون عليها، مما شكّل مصدر سعادة كبيرًا لهم.



وحول ذلك، علّق نديم حدّاد؛ المدير التنفيذي لـ "مجموعة المركزية" قائلًا: "تغمرنا بسمات الأطفال في مثل هذه الفعاليات بالكثير من السعادة، وتحثّنا على السعي من أجل تقديم المزيد لمُجتمعاتنا والتمسّك بالتزامنا نحوها. أشكر أبطالنا وموظفي المركزية على مشاركاتهم اللطيفة وروحهم المعطاءة، وأتطلّع لنجتمع كُلّنا مجدّدًا على الخير على مدار العام".

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة