البترا تستقبل وفدًا إعلاميًا بريطانيًا ضمن جولة سياحية ترويجية

الوكيل الإخباري- استقبلت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، اليوم الأربعاء، وفدًا إعلاميًا بريطانيًا يزور المملكة، بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، ضمن جولة تعريفية تهدف إلى الترويج للمقومات السياحية الفريدة التي تزخر بها المملكة، وتسليط الضوء على مدينة البترا كواحدة من أبرز الوجهات السياحية على مستوى العالم.

ورحب رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور فارس البريزات بأعضاء الوفد، الذي يضم ممثلين عن مؤسسات إعلامية بريطانية مرموقة مثل BBC وLonely Planet وThe Daily Telegraph، حيث تم اطلاعهم على أبرز معالم المدينة الأثرية، إضافة إلى استعراض جهود السلطة في الحفاظ على الموقع الأثري، وتنظيم الحركة السياحية بما يضمن استدامة المكان وحماية مكوناته الطبيعية والثقافية.



وأكد البريزات أهمية الإعلام الدولي في نقل صورة واقعية عن الأردن كمقصد سياحي مستقر وآمن، مشيراً إلى أن مدينة البترا تعد من أبرز الوجهات التي تحظى بإقبال واسع من السياح الأوروبيين، الذين يمثلون إحدى أهم الجنسيات الزائرة للمدينة الوردية.



وقال إن البترا لا تقتصر على إرثها التاريخي كإحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة، بل تسعى السلطة باستمرار إلى تطوير منتجات وتجارب سياحية جديدة تُثري تجربة الزوار، مثل مسارات المشي والتجارب الثقافية ومنتج بيت الشعر البدوي، الذي يمنح الزائر فرصة فريدة للتعرف على نمط الحياة التقليدية في المنطقة.



كما زار الوفد مركز شقيلة للصناعات الحرفية، التابع للسلطة، واطلع على ما يقدمه من برامج تدريبية لأبناء المجتمع المحلي، خصوصاً السيدات، إضافة إلى مشاريع تنموية وسياحية تنفذها السلطة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، والتي تهدف إلى تعزيز التجربة السياحية في البترا، وتوفير بنية تحتية وخدمات تراعي المعايير البيئية العالمية، إلى جانب تمكين المجتمعات المحلية ورفع مستوى استفادتها من الحركة السياحية.



وتأتي الزيارة في إطار الشراكة الفاعلة مع هيئة تنشيط السياحة ووزارة السياحة والآثار، في سبيل الترويج للسياحة الأردنية وتسليط الضوء على ما تمتلكه البترا من قيمة تراثية وإنسانية استثنائية جعلتها وجهة مفضلة للزوار من مختلف أنحاء العالم.