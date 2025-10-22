حريق في عمارة بشارع الحصن بإربد يودي بحياة سيدة وإصابة اثنتين

وأضاف أن الفرق المتخصصة التابعة لمديرية دفاع مدني غرب إربد تحركت على الفور إلى موقع الحريق وعملت على إخماده والسيطرة عليه.
ونتج عن الحادث وفاة سيدة، وإصابة سيدتين أخريين بضيق في التنفس، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهما ثم نقلهما وإخلاء الوفاة إلى مستشفى الأميرة بسمة التعليمي.
وسيتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق.
