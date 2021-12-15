مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين تعرض أحدث منتجاتها وتقنياتها المبتكرة أمام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة خلال ورشة عمل تعريفية

الوكيل الاخباري - استضافت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في المشرق العربي ورشة عمل تعريفية لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لعرض مجموعتها الحديثة من التقنيات والمنتجات المبتكرة.

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وأُقيمت الورشة بتاريخ 26 تشرين الثاني 2021 وحضرها نخبة من الشخصيات البارزة، منها السيد نبيل أبو السل مدير الحكومة الإلكترونية وعملياتها، وممثلي وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والسيد بيتر فينغ نائب رئيس هواوي في الشرق الأوسط وأفريقيا، والسيد ستيف لي رئيس مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في المشرق العربي.



وخلال الورشة، سلَّطت هواوي الضوء على خياراتها المتنوعة من العروض، بما فيها تجربة المكتب الذكي والأجهزة الفائقة (Super Device Smart Office Experience) التي تضمن للمستخدمين تجاربَ مميزة أكثر ذكاءً ومرونةً وتكامُلًا عند استخدام أجهزتها المتنوعة.

وشملت الفعالية أيضًا منطقة خاصة للتجربة، حيث استطاع الحضور تجربة أحدث الأجهزة الذكية من هواوي للمرة الأولى مثل سلسلة HUAWEI MateBook وHUAWEI MateStation S وHUAWEI MateView GT وHUAWEI Ad 80 وHUAWEI nova 8 وPixLab X1 HUAWEI.



وتعقيبًا على نجاح الورشة، علَّق السيد فينغ قائلًا: "لقد منحتنا هذه الدورة التعريفية فرصة عرض آخر إنجازاتنا ومنتجاتنا المبتكرة وأحدث تقنياتنا وأكثرها تطورًا أمام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة. نتطلع اليوم لتوسيع مجموعة المنتجات الرائدة والحلول الذكية من هواوي التي تلَّبي احتياجات المستخدمين العديدة، كما نتطلع لقيادة الأعمال كافة في القطاعين العام والخاص في المستقبل القريب".







