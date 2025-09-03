المومني: لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة

07:06 م

الوكيل الإخباري- أكد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، رفض الأردن وإدانته الإجراءات والخطوات الإسرائيلية لفرض السيادة على الضفة الغربية، وكل المحاولات الإسرائيلية لتقويض حل الدولتين، وقال "لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة". اضافة اعلان





وشدد المومني في تصريحات صحفية، على أنه لا يجوز لإسرائيل أن تقوم بالانتقاص من حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم، مشيرا الى أن ذلك انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.



وقال: "إن الضفة الغربية أراضٍ محتلة بموجب الشرعية الدولية والقانون الدولي، وإسرائيل هي القوة القائمة بالاحتلال في الضفة الغربية وأن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار يتمثّل في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية".

