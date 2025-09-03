الأربعاء 2025-09-03 07:18 م
 

المومني: لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة

المومني: لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة
المومني: لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة
 
الأربعاء، 03-09-2025 07:06 م
الوكيل الإخباري-  أكد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، رفض الأردن وإدانته الإجراءات والخطوات الإسرائيلية لفرض السيادة على الضفة الغربية، وكل المحاولات الإسرائيلية لتقويض حل الدولتين، وقال "لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة".اضافة اعلان


وشدد المومني في تصريحات صحفية، على أنه لا يجوز لإسرائيل أن تقوم بالانتقاص من حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم، مشيرا الى أن ذلك انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وقال: "إن الضفة الغربية أراضٍ محتلة بموجب الشرعية الدولية والقانون الدولي، وإسرائيل هي القوة القائمة بالاحتلال في الضفة الغربية وأن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار يتمثّل في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية".
 
 
gnews

أحدث الأخبار

بيان صادر عن كتلة عزم النيابية

شؤون برلمانية بيان صادر عن كتلة عزم النيابية

المومني: لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة

أخبار محلية المومني: لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة

منشور ملكي في ذكرى المولد النبوي الشريف

أخبار محلية منشور ملكي في ذكرى المولد النبوي الشريف

ل

شؤون برلمانية تقدم النيابية تهنئ جلالة الملك والشعب الأردني والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف

الأمير الحسن يفتتح مركز الصفاوي التعليمي للزراعة بدون تربة في البادية الشمالية الشرقية

أخبار محلية الأمير الحسن يفتتح مركز الصفاوي التعليمي للزراعة بدون تربة في البادية الشمالية الشرقية

ا

أخبار محلية هيئة الاعتماد تمنح شهادة الاعتماد للبرامج الأكاديمية في جامعات أردنية

ترامب: أخبروا حماس أن تعيد جميع الأسرى وستنتهي الأمور بسرعة

عربي ودولي ترامب: أخبروا حماس أن تعيد جميع الأسرى وستنتهي الأمور بسرعة

ل

اقتصاد محلي ارتفاع كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن



 
 





الأكثر مشاهدة