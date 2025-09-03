منشور ملكي في ذكرى المولد النبوي الشريف

06:46 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/744749 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- نشر جلالة الملك عبدالله الثاني منشورًا على حسابه في موقع إكس مساء اليوم الأربعاء، في ذكرى المولد النبوي الشريف التي تصادف يوم بعد غد الجمعة جاء فيه: "يا رسولَ الإلهِ أنتَ شفيعي وبِكَ الخَيرُ كلُّه والرَجَاءُ. من قصيدة "المدحة النبوية - قافية الهمزة" لجدي الملك المؤسس". اضافة اعلان



